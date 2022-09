L’enquête de la Cote d’amour des constructeurs du CNPA, réalisée auprès d’un échantillon de 364 responsables de concessions (P-DG, DG, responsables de

plaque et directeurs de site), a passé au crible 27 marques automobiles. Celles-ci ont été jugées à travers 29 critères, réparties sur les activités suivantes :

Vente de VN

Vente de VN Activité de réparateur agréé

Vente de pièces détachées

Vente de VO

Financement

Marketing et la publicité

Concernant l’activité de réparateur agréé, la satisfaction a baissé pour quatre items par rapport à l’édition précédente de l’enquête :

La qualité de la formation proposée par le constructeur (62 % en 2021 ; – 9 % en 2020)

La communication et le marketing après-vente (52 % ; – 2 %)

Le traitement de la garantie (48 ; – 10 %)

La qualité des outils numériques après-vente fournis par le constructeur (45 % ; – 7 %)

La qualité des outils numériques après-vente visée

On notera que la satisfaction des distributeurs, exprimée à travers les réponses « tout à fait satisfait » et « plutôt satisfait », reste dominante (au-dessus des 50 %) pour seulement les deux premiers items, notamment pour celui consacré à la formation proposée par le constructeur. À la question relative au « retour après-vente sur défaut de fabrication produit ? », soulevée pour la première fois cette année, seuls 46 % des dirigeants sondés se sont dits « satisfaits ». L’activité de réparateur agréé se voit attribuer par les concessionnaires une note moyenne de 5,21 (contre 5,44 l’an passé), soit la deuxième la plus élevée derrière l’activité voiture neuve. Parmi les cinq items soulevés, celui relatif à la qualité des outils numériques est le seul à afficher une note moyenne inférieure à 5 (4,77/10).

Suzuki toujours au sommet, Mitsubishi délaisse sa dernière place

Comme l’an passé, les marques Suzuki et Mini héritent des meilleures notes concernant l’activité de réparateur agréé, tandis que Volvo monte sur la 3e marche du podium à la place de Seat, qui chute à la 11e place. Il convient de relever que les notes moyennes ont diminué pour les trois premières marques du classement par rapport à l’an passé tandis qu’elles ont légèrement remonté pour celles qui figurent en bas du classement. Mitsubishi qui pointait en queue de classement l’an passé a réalisé une progression notable (13e).

Suzuki : 8,26/10 Mini : 7,83 Volvo : 7,38 BMW : 6,69 Toyota : 6,67