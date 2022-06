Si l’on devait retenir un premier enseignement de la Cote d’amour des constructeurs 2021, enquête visant à mesurer la satisfaction des réseaux de concessionnaires envers leurs constructeurs, ce serait celui-ci : la vente de voitures d’occasion représente 39 % des activités génératrices de satisfactions pour les distributeurs automobiles, tandis que la vente de véhicules neufs contribue seulement à hauteur de 4 %. A contrario, le business VO pèse tout de même 19 % des motifs d'insatisfaction des concessionnaires pour les marques qu’ils distribuent.

La vente d'occasion mal aimée

Crise sanitaire oblige, le CNPA, l’investigateur de l’enquête* annuelle depuis 26 ans, constate le fait suivant : « Habituelle activité fétiche des réseaux, l’activité VO affiche également une baisse de la satisfaction sur l’ensemble des critères. Si le marché VO s’est bien porté en 2021 – le nombre de transactions passera la barre des 6 millions d'unités en 2021 –, il commence à souffrir en cette fin d’année. Par ailleurs, les constructeurs ont tendance à raréfier leur offre et à orienter les volumes vers une clientèle plus lucrative. Enfin, les centres VO des constructeurs se sont retrouvés moins bien approvisionnés, avec l’augmentation des prix associée ».



Contrairement au financement (6,84 points) et à la vente VN (5,52), l’activité de vente VO reste celle la plus mal notée, le taux de satisfaction moyen des distributeurs atteignant à 4,31 points sur 10, même s'il a légèrement progressé par rapport à l'édition 2020 (+ 0,19 point). Cependant, la satisfaction est en nette baisse sur quatre indicateurs en un an de temps :

L a mise en avant du label VO : 50 %, (– 4 %)

L’animation commerciale autour du label VO constructeur : 37 %, (– 8 %)

Le prix d'achat des VO chez le constructeur : 27 %, (– 10 %)

La qualité de l’offre (mix modèle VO) proposée par le constructeur : 27 %, (– 14 %)



Le nombre de « pas du tout satisfait » est bien supérieur à ceux des « tout à fait satisfait » ou « plutôt satisfait », dépassant systématiquement la barre des 30 %.

Mercedes-Benz au top du classement

En 2020, la marque qui générait un plus fort taux de satisfaction de ses distributeurs était Seat avec 7,89/10. Un an plus tard, celle-ci est détrônée par Mercedes-Benz qui a été notée 6,83/10. Au bas du classement, c’est Honda qui forge le désamour entre les distributeurs et les constructeurs (1,53 point), alors que c’était Suzuki en 2020 (0,93 point). Cette année, le Japonais est remonté dans le vert, avec 4,38 points.



Top 5 des marques offrant le meilleur taux de satisfaction pour l’activité véhicules d’occasion :

Mercedes-Benz : 6,83/10 Dacia : 6,81 Mini : 6,25 Renault : 6,19 Skoda : 6,06

Top 5 des marques affichant le taux de satisfaction pour l’activité de véhicules d’occasion agréé le plus bas :

Honda : 1,53/10 Alfa Romeo : 1,86 Fiat : 2,06 DS : 2,22 Mitsubishi : 2,75

* réalisée auprès d’un échantillon de 364 responsables de concessions (P-DG, DG, responsables de plaque et directeurs de site) de 27 marques automobiles, ainsi jugées à travers 29 critères et 6 activités.