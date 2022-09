Comme le veut la tradition, le CNPA a révélé fin novembre 2021 les résultats de la nouvelle édition de la Cote d’amour des constructeurs, et ce, sur fond de crise sanitaire et de nouvelle réglementation européenne. L’enquête qui mesure la satisfaction des réseaux de concessionnaires par rapport à leur constructeurs « s’inscrit dans une période de grande incertitude » et « les résultats de cette 26e édition sont ainsi à appréhender à la lumière d’un contexte particulièrement anxiogène ». Cette année, 364 distributeurs (35 personnes de moins qu’en 2020) de 27 marques ont répondu au questionnaire selon plusieurs activités, dont celle de la vente de véhicules neufs sur laquelle nous nous concentrons.



À LIRE. Cote d'amour 2021. L'activité après-vente vue par les concessionnaires.

Kia en haut du classement, Fiat bonnet d'âne

Dans cette catégorie, le taux de satisfaction moyen s’élève à 5,52 points sur 10 contre 5,78 en 2020, une note qui est la 2e plus élevée après celle de l’activité de financement. La faute à une sérieuse dégradation de la satisfaction sur les 7 critères d’évaluation suivants par rapport à 2020 :

Le niveau de qualité des véhicules livrés, 67 % (– 4 % sur un an)

Les offres de financement VN proposées par votre constructeur, 65 % (– 7 %)

L’attractivité, le dynamisme de la gamme dans son ensemble, 59 % (– 8 %)

Le rapport qualité /prix, 59 % (– 12 %)

La politique commerciale et les aides sur VN accordées par votre constructeur, 43 % (– 13 %)

La politique VD en termes d’obligations et de conditions, accordée par votre constructeur, 36 % (– 3 %)

La fiabilité des délais de livraison des différents modèles, 32 % (– 15 %)



« Cette année, la satisfaction des réseaux diminue fortement pour l’activité VN, notamment pour la politique commerciale, les délais de livraison et le rapport qualité / prix des VN. Le « stop and go » des constructeurs dans leur politique commerciale est ici sanctionné par les réseaux : l’évolution constante des aides, par ailleurs de plus en plus faibles, explique aussi cette faible notation. Le paramètre le moins bien noté concerne les délais de livraisons, ce qui n’est pas une surprise dans le contexte que nous traversons. Il existe des disparités selon les marques, mais l’ensemble de la profession est aujourd’hui affecté », justifie le CNPA.



Top 5 des marques offrant le meilleur taux de satisfaction pour l’activité véhicules neufs :

Kia : 8,57/10 Suzuki : 8,50 Mini : 7,62 Dacia : 7,08 Toyota : 6,87

Top 5 des marques affichant le taux de satisfaction pour l’activité de véhicules neufs agréé le plus bas :