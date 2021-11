La note moyenne en baisse depuis deux ans

Suzuki grand gagnant, Seat (ex-n°1) relégué en 8e position

Alfa Romeo, Fiat et DS lanternes rouges

Podium général de la Cote d’amour des constructeurs 2021

Suzuki : 7,59 points (+ 2 places) Mini : 7,42 points (stable) Kia : 6,69 points (+ 5 places)

Flop 3 général de la Cote d’amour des constructeurs 2021

Alfa Romeo : 3,36 points (stable) Fiat : 3,47 points (– 2 places) DS : 3,51 points (– 9 places)

Top 3 des marques généralistes

Kia : 6,69 points (stable) Toyota : 6,33 points (stable) Renault : 5,67 points (stable)

Top 3 des marques premium

Mini : 7,42 points (stable) Volvo : 6,51 points (stable) BMW : 6,2 points (stable)

Top 3 des autres marques

Suzuki : 7,59 points (+ 1 place) Dacia : 6,66 points (+ 1 place) Seat : 6,01 points (- 2 places)

Top 3 sur le long terme (moyenne sur 6 ans)

Mini : 6,75 points Volvo : 6,64 points Suzuki : 6,54 points

Pour la 26année, le CNPA a réalisé une grande enquête destinée à mesurer la satisfaction des réseaux de concessionnaires par rapport à leur constructeurs. Réalisée à l’aide de 29 critères jugés pour 27 marques, l’objectif de l’édition 2021 de cette Cote d’amour des constructeurs consiste à évaluer dans la durée la satisfaction des concessionnaires, mais aussi leurs attentes prioritaires envers les constructeurs, pour que ces derniers puissent prioriser leurs axes d’amélioration.Au total,à savoir des P-DG, directeurs généraux, responsables de plaques et directeurs de sites, en excluant les réseaux propres, les MRA et les agents. Les interrogations concernent divers sujets liés à la vente VN et VO, l’activité de réparateur agréé, la vente de pièces détachées, mais aussi le financement, ou encore le marketing et la publicité.À LIRE. Cote d'amour des constructeurs : la liste des grands gagnants en 2020 Premier enseignement de cette édition 2021, la note moyenne de tous les constructeurs évalués est en baisse pour la deuxième année consécutive, avec 5,18 points sur 10 contre 5,34 points en 2020 et 5,40 points en 2019. Il s’agit de(depuis 2012). Le meilleur millésime a été enregistré en 2014 (5,88 points) et le moins bon en 2018 (4,93 points).Autre conclusion frappante, sur les 27 constructeurs évalués, seulement 11 d’entre eux voient leur notation progresser par rapport à 2020, quand 17 régressent. Ainsi, les quatre marques françaises ont vu leurs relations se dégrader avec leurs réseaux respectifs d’une année sur l’autre. C’est particulièrement flagrant pour celles appartenant au groupe Stellantis : Citroën obtient une moyenne de 3,71 points (– 0,7), DS plafonne à 3,51 points (– 1,71), tandis que Peugeot conserve tout juste la moyenne avec 5,08 points (– 0,57). Renault s’en sort un peu mieux avec 5,67 points (– 0,36).À LIRE. Suzuki. Les 10 plus gros distributeurs automobiles en 2020 En haut du classement, Suzuki – qui pointait déjà sur le podium depuis deux ans – se hisse en première position de la Cote d’amour des constructeurs 2021, avec une note moyenne de 7,59 points (+ 0,52). Juste derrière, Mini conserve sa deuxième place de 2020 malgré une note en progression à 7,42 points (+ 0,25). Mais la surprise vient de Kia , qui fait une entrée fracassante sur la troisième marche du podium, soit 5 places de mieux qu’en 2020, avec une moyenne de 6,69 points (+ 0,31). Une performance d’autant plus remarquable que le constructeur coréen se classait encore en bas du tableau en 2015 (26position avec 4,3 points).Au sein du top 10, Dacia (4avec 6,66 points), Toyota (6avec 6,33 points), Mazda (9avec 5,91 points) et Mercedes (10avec 5,82 points) figurent en progression.Au contraire, Volvo (5avec 6,51 points) perd une place, tout comme BMW (7avec 6,20 points), tandis que Seat, ex-n°1 en 2020, a perdu 7 positions en une année (8avec 6,01 points).Dans tout le classement, Hyundai (+ 8 places avec 5,06 points, 15du classement), Jeep (+ 7 places avec 4,33 points, 19) et Mazda (+ 6 places avec 5,91 points, 9) sont les trois constructeurs à afficher la meilleure progression.À LIRE. Guillaume de Sazilly : « Mini ressort renforcée de cette crise » À l’opposé, les cinq bons derniers du classement général de la Cote d’amour des constructeurs 2021 sont Alfa Romeo (3,36 points), Fiat (3,47 points), DS (3,51 points), Citroën (3,71 points) et Opel (3,92 points). Si– entre la 22et la 27place depuis 2017 –, les quatre autres constructeurs cités ont tous rétrogradé.Parmi tout le classement, DS (– 9 places), Honda (– 8 places), Seat (– 7 places), Skoda (– 5 places) et Citroën (– 4 places), sont les cinq constructeurs ayant le plus régressé. Signalons enfin la présence en milieu de classement d’acteurs majeurs comme Hyundai (15avec 5,06 points), Volkswagen (16avec 4,72 points) et Nissan (18avec 4,39 points). Idem pour deux marques premium, à savoir Audi (17avec 4,66 points) et Land Rover (20avec 4,14 points).À LIRE. « DS avait toute la légitimité à devenir une marque 100 % électrique » L’argus vous propose de découvrir ci-dessous les différents palmarès 2021 de la Cote d’amour des constructeurs du CNPA.