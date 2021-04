Pour tenter d’endiguer la propagation de la nouvelle forme de Covid-19, plusieurs pays ont suspendu leurs vols en provenance du Royaume-Uni ou verrouillé leurs frontières pendant un temps. C’est le cas de la France, qui a souhaité interrompre toute liaison avec le pays pendant au moins quarante-huit heures. L’État a ainsi suspendu depuis dimanche minuit tous les déplacements de personnes en provenance du sol britannique, « y compris ceux liés au transport de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire ». Seul le fret non accompagné reste autorisé.

L'usine Toyota privée de ses pièces auto

Cette fermeture temporaire des frontières avec le Royaume-Uni, même pendant deux jours, prive ainsi l’usine Toyota d’Onnaing, près de Valenciennes, de l'acheminement de plusieurs pièces indispensables à la fabrication de sa Yaris. Une décision radicale a donc été actée par la direction de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) et le groupe automobile Toyota, celle de suspendre pendant quelques jours l’activité du site industriel français, ainsi que celle de deux autres usines implantées en Grande-Bretagne. Si une fermeture était initialement prévue les 24 et 25 décembre et le week-end suivant, le blocage des pièces importées va finalement mettre Onnaing à l’arrêt plus longuement.



Selon la direction de la communication de Toyota Valenciennes, « au vu des pénuries de pièces attendues dues aux retards de transport et à la nature incertaine de la durée de fermeture des frontières pour les activités logistiques, Toyota Motor Europe, siège européen de Toyota, a décidé de procéder à un arrêt contrôlé de ses activités de production pour son site français (Toyota Motor Manufacturing France) et ses deux sites anglais (Toyota Motor Manufacturing UK) ». Et d’ajouter : « Dans ce contexte, cette usine ne sera plus approvisionnée à partir du mardi 22 décembre à 6 h 00. Le site, qui possède environ sept heures de stock, pourra produire jusqu’à la fin de l'activité de l'équipe du matin, soit 13 h 30. Les équipes de mardi après-midi et de nuit seront donc annulées, ainsi que les trois équipes prévues le mercredi 23 décembre. » Notons que le site, connu pour la fabrication de la Yaris made in France, emploie plus de 4 000 personnes en trois-huit. La direction avance un redémarrage de la production pour le lundi 28 décembre après-midi, « si la situation évolue ».



À LIRE. Quelles prévisions pour la production automobile en Europe en 2020 ?



Les organisations syndicales ont vivement réagi. « Avant, les stocks étaient dans les entrepôts. Maintenant, ils sont sur les routes dans les camions. C’est le principe des flux tendus » a souligné Éric Pecqueur, délégué CGT. De son côté, Thomas Mercier, délégué syndical CFDT, a affirmé après la tenue d’un CSE extraordinaire lundi 21 décembre que cette décision pourrait aussi avoir des conséquences pour l’usine de Pologne, qui fabrique les moteurs de la Yaris.