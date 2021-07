[Interview réalisée en juin 2020].



L'argus.Dans quelle situation se trouve Leaseplan au sortir de cette crise ?

Jérôme Conrad, président de Leaseplan France. Nous sommes loin d’en être sortis, tant sur le plan sanitaire qu’économique. Pour l’instant, Leaseplan est sorti renforcé. La position financière du groupe, notamment en termes de liquidité, s’est encore améliorée. Il ne s’agit pas de la première crise traversée par le groupe. Les équipes sont expérimentées, préparées pour affronter ce genre de situation. Nous nous sommes aussi retrouvés confrontés à des impératifs, qui ont accéléré des projets digitaux, avec notamment le premier volet du projet MyFleet en avril, qui intègre toutes les solutions de reporting que l’on avait mises en place auparavant. La crise a également permis d’avancer sur le sujet du télétravail, qui rencontre une adhésion assez forte de l’ensemble des collaborateurs.

Comment Leaseplan s'est adapté à ses clients ?

Nous nous sommes rapprochés d’eux pour comprendre comment on pouvait gérer leurs priorités, leurs urgences, en ajustant les contrats, les durées, les kilométrages... La location de longue durée (LLD) est un produit flexible et cette crise a finalement confirmé le bien-fondé de ce choix pour les utilisateurs. Certains d’entre eux vont devoir revoir leurs perspectives en termes de besoin de flotte, voire réduire la voilure, parce que le contexte économique les impacte durement. D’autres, au contraire, vont avoir des besoins très importants au gré de l’évolution de l’environnement.



Quelles sont les positions et les réflexions des gestionnaires de parc ?

Leur priorité, c’est la gestion du court terme. Après deux mois d’inactivité, la reprise est intense. Les carnets de rendez-vous sont pleins pour la majorité des réseaux. Malheureusement, l’ensemble de l’écosystème n’est pas organisé pour absorber 150%, voire 200% de charge en juin et en juillet et donc pour répondre à toutes les sollicitations. La crise a mis en lumière le bien-fondé de la mobilité durable, l’accélération de l’électrification, ce qui pousse les gestionnaires de parc à franchir le pas. Nous avons de plus en plus de demandes. Le mix des commandes continue d’augmenter en faveur des véhicules électriques et hybrides. En revanche, nous n’avons pas encore d’échanges concrets sur les sujets de la mobilité, qui arriveront dans un second temps.

Que représentent les véhicules électrifiés chez Leaseplan ?

Nous nous approchons de 15%. C’est un mix qui bouge tous les mois et il va continuer d’évoluer. Entre le WLTP, la loi d’orientation des mobilités, les lois Cafe, plus une fiscalité qui s’aligne entre l’essence et le gazole, le contexte global poussait déjà à faire bouger les lignes sur ce sujet.



Quelle est la position de Leaseplan sur la durée des contrats de location en cours ?

Nous n’avons pas de position, si ce n’est d’être à l’écoute du client, de regarder ce qu’il consomme et d’ajuster au mieux son contrat pour chacun de ses véhicules, selon l’usage. Dans le contexte actuel, les véhicules ont moins roulé, ça peut effectivement conduire à un allongement du contrat, mais aussi simplement à une révision à la baisse de la loi de roulage, ce qui permet d’abaisser les loyers, voire de procéder à des remboursements de trop-perçus. Nos clients attendent de nous des solutions qui leur permettent de réduire leurs coûts et de soulager leur trésorerie.



Avez-vous proposé le report d’échéance ?

Nous l’avons fait, au cas par cas, pour des grands clients qui pouvaient être en difficulté ou avec des TPE-PME et des artisans. Mais nous n’avons pas eu d’approche systématique sur le sujet.



A LIRE. Cyril Châtelet nommé directeur commercial et marketing de LeasePlan.

Arrivez-vous à observer l’évolution des valeurs résiduelles ?

Le marché de l’occasion a un impact certain sur les valeurs résiduelles, mais ce qui était vrai le mois dernier ne l’est plus forcément ce mois-ci. Par conséquent, il ne faut pas surréagir. Le VO a été fortement détérioré pendant la crise, mais la reprise est bonne. Cette période aura-t-elle un impact sur les prix de marché à moyen terme et donc sur les valeurs résiduelles ? Il y a un mois, j’étais pessimiste, aujourd’hui, je le suis moins.



Il est beaucoup question de digitalisation depuis plusieurs semaines. Quelles sont les prochaines étapes chez Leaseplan ?

Nous travaillons sur tous les « scopes », clients, fournisseurs, constructeurs, mais également en back-office. Par exemple, nous menons des projets sur la facturation électronique, entrante et aussi sortante. Avec nos clients, nous travaillons sur le processus de cotation et de commande, afin de digitaliser au maximum la sélection du véhicule dans le cadre d’une car policy. Un client sera en test prochainement sur ce sujet. Par ailleurs, la crise a permis de tester plus rapidement que prévu des dispositifs hybrides sur notre plateforme de revente des VO Carnext, avec, pour les particuliers, la possibilité de prendre rendez-vous et de commander à distance.



A LIRE. L'électrique a toujours du mal à convaincre les flottes.

Où en êtes-vous sur de la digitalisation des ventes d'occasion ?

Nous avons une solution quasi complète sur laquelle nous communiquerons prochainement. Les tests que nous avons menés ont démontré que cela répondait à une demande, car les clients ont fait le pas de l’e-commerce de manière très claire pendant le confinement et ce, dans tous les domaines. Pour le BtoB, nous travaillons également sur des parcours full online, tournés vers les TPE-PME.



La généralisation du télétravail peut-elle avoir une répercussion sur vos offres de mobilité ?

Bien sûr. Certains clients vont se rendre compte que les besoins de leurs collaborateurs sont différents. Ils reviendront probablement sur leur car policy et sur les avantages qu’ils souhaitent offrir, comme des solutions de transport mixant des véhicules de location, des vélos, des scooters... Nous avons noué par le passé des partenariats avec City Scoot, Uber et récemment avec la société de VTC Caocao Mobility. Nous n’avons pas vocation à « opérer » ce type de mobilité, mais plus à l’intégrer en service pour nos clients. Nous regardons aussi les opportunités pouvant se présenter dans le vélo, notamment électrique. Aux Pays-Bas et en Belgique, Leaseplan a déjà noué des partenariats pour offrir cette solution.



Où en est la LLD à particulier, lancée en 2018 avec la Macif ?

Ça reprend doucement après deux mois de calme plat. Nous avions jusque-là une approche progressive, avec des investissements en marketing mesurés. Nous travaillons avec notre partenaire pour étendre ce dispositif. Le plan de déploiement sera renforcé à l’automne. Il y a clairement une ouverture de la part du particulier pour envisager l’achat automobile de manière moins conventionnelle. Les lignes bougent, même si ça reste marginal dans le contexte actuel de la distribution automobile.