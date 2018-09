Afin de renforcer son activité de gestion de flotte, Coyote lance le produit Coyote Business, un produit modulable qui s’organise autour de trois prestations : l’aide à la conduite en temps réel, la récupération des véhicules volés, et la gestion de flotte automobile à proprement parler.Pour le vol, le module Coyote Secure reprend la technologie éprouvée de Traqueur pour sécuriser la flotte. Les équipes de Coyote soulignent que « 90% des véhicules sont retrouvés en moins de 24 heures ».Par ailleurs, l’aide à la conduite repose sur l’installation dans le véhicule d’un des boitiers Coyote (Mini, S, ou NAV+), afin de donner des informations en temps réel aux conducteurs sur les dangers de la route, les limitations de vitesse, le trafic et les perturbations sur leur trajet.En outre, sur le volet de la gestion de flotte, Coyote Fleet permet « la gestion du parc automobile d’une entreprise en temps réel. Une interface, plateforme en Saas, permet de visualiser en un coup d’œil l’ensemble de la flotte et de la géolocaliser pour garantir une meilleure maîtrise du parc ».Avec « Coyote Business », Coyote cible principalement une clientèle de flottes exploitant entre 1 et 100 véhicules, soit des PME-TPE à la recherche de solutions simples, flexibles et accessibles. D'où le choix d’un abonnement par mensualités et de durées d’engagement variées (24, 36 ou 48 mois).