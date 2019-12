500 000 Seat par an, ce n'est pas suffisant

Les choses sont claires concernant Cupra désormais : "Je ne peux pas me permettre de dépenser des centaines de millions pour vendre 15 000 voitures à perte, juste pour le plaisir de faire des voitures de sport" a confié le président de Seat Luca de Meo à nos confrères d'Autocar.Ces derniers lui avaient en effet demandé si une voiture plaisir était éventuellement au programme : "Vous voulez des roadsters ? Des deux-places, des cabriolets ? C'est un point de vue typique de votre marché (ndlr, britannique). Nous n'avons pas ce genre de demande en provenance de autres marchés" a annoncé le président, avant de préciser que "des Allemands" pouvaient aussi quelquefois exprimer le même souhait.car "les SUV représentent un nouveau concept de sportivité" selon celui qui pourrait devenir le directeur général de Renault . Les futurs engins ont déjà été dévoilés. Il s'agit du Formentor, qui sera le premier engin 100% Cupra, et non un dérivé de Seat. Le véhicule étrennera une nouvelle architecture hybride rechargeable.Un peu plus tard, soit en 2021, un SUV électrique fera son apparition chez Cupra. Le Tavascan, qui sera 100% électrique...Vraiment fini les sportives donc ? "Quand j'ai les ressources, je peux vous dire que nous sommes très créatifs, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas la priorité.. Je n'ai donc pas le luxe de faire ce genre de choses [des sportives], bien que j'aime ça" a encore fait savoir Luca de Meo.Cupra a distribué 22 800 autos dans le monde entre janvier et novembre 2019, soit +74%.