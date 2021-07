A compter du 20 mai 2019, Cyril Châtelet prendra les fonctions de directeur des ventes de la marque Volkswagen en France. Depuis février 2018, ce poste était occupé par Frédéric Durant.Âgé de 44 ans, Cyril Châtelet a débuté sa carrière chez Mazda en 1997, où il a occupé les postes d’assistant marketing et de responsable distribution, planification et coordination des ventes, avant de s’orienter en 2003 vers le développement réseau. En 2007, il est nommé responsable des ventes France.En 2008, il rejoint Nissan West Europe, tout d’abord en qualité de directeur régional Paris et région Est pendant deux ans, avant de devenir directeur des ventes et du marketing des véhicules Utilitaires en 2010.En 2012, il prend en charge le département ventes sociétés regroupant entre autres les VUL, le VO, la LCD et le marketing B2B pour la France, la Belgique et les Pays Bas. Membre du comité de direction à partir de 2010, il devient directeur des ventes en 2014.En avril 2015, Cyril Châtelet a intégré Volvo Car France en qualité de directeur commercial.