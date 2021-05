Thomas Dubruel sera rattaché hiérarchiquement à Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations de la marque Dacia et Lada. Le nouveau directeur commercial de Dacia France sera épaulé par Sylvain Coursimault, directeur marketing France de la marque, et Guillaume Mellac, directeur après-vente commerce et qualité, qui ont pris leurs fonctions le 1er février 2021.

Diplômé de Dauphine, Thomas Dubruel a intégré le groupe Renault en tant que prévisionniste, avant de rejoindre rapidement le réseau comme chef de ventes à Nantes. En 1996, il est nommé directeur marketing pour Renault et Volvo en Slovénie. Il revient dans le réseau commercial France en 1999 en tant que directeur de l’établissement RRG Le Mans. Il prend la tête de la direction régionale de Nancy en 2002, avant de partir en Italie en 2004 pour occuper le poste de directeur marketing.En 2008, il devient directeur commercial et marketing de la région Euromed. Il est promu en 2011 directeur commercial de la Roumanie, où il est chargé des ventes et du marketing de Renault, Nissan et Dacia, avant de rejoindre la Turquie en 2014, en tant que directeur des opérations commerciales de Renault. Depuis 2018, Thomas Dubruel occupait le poste de directeur commercial de Renault Inde.