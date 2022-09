Sur un marché français morose, en recul de 14,2 % sur les 2 premiers mois de l’année, Dacia cartonne avec un boom de 55,9 % de ses immatriculations. La raison ? Le succès de la Sandero, troisième du nom ! La citadine fabriquée à Tanger (Maroc), ou à Pitesti (Roumanie) pour la version Stepway, s’est en effet écouléeet représente à elle seule 63 % des ventes de Dacia. Pour Sylvain Coursimault, directeur marketing Dacia France depuis le 1er février, ce début de carrière se révèle ainsi très satisfaisant et « même mieux que ce qu’on avait imaginé ».

Fraîchement auréolée de 2 Trophées L’argus, cette Sandero, héritière d’une lignée apparue en 2008, cumule de nombreux atouts. Outre son dessin plus séduisant, la star du groupe Renault s’est en effet bonifiée dans de nombreux domaines. L’adoption des plateformes et moteurs de l’Alliance lui permet d’offrir des prestations dynamiques modernisées, tandis que sa présentation intérieure améliore la qualité perçue tout en se voulant plus chaleureuse. Malgré ses dimensions compactes, elle offre un espace intérieur accueillant, ou encore un coffre loin d’être ridicule, tandis que son niveau d’équipement se veut complet et moderne.



L’atout prix

Malgré ces bonifications, la Dacia Sandero conserve un argument de poids pour séduire en masse : son prix. Ce que confirme Fabien Chanoine, P-DG du groupe éponyme, qui possède 4 points de vente Dacia à Dreux (28), Verneuil-sur-Avre (27), L’Aigle (61) et Alençon (61) : « Il ne faut pas le nier, son principal atout reste d’abord le coût. Dacia, c’est un achat malin. En plus, les prix n’ont quasiment pas augmenté par rapport à l’ancienne génération ». En effet, les prix s’étalent de 8 890 € pour une Sandero Access munie d’un moteur essence SCe 65 à 15 590 € pour une déclinaison Stepway Confort accompagnée du moteur essence TCe 90 associé à la transmission automatique CVT.



Financement : 35% des ventes en LOA

En parallèle, la citadine conserve des offres de loyer très attractives. Il est ainsi possible de s’offrir une Sandero pour 3 € par jour, soit 93 € par mois, ou une version Stepway à partir de 155 € par mois, grâce à une LOA de 61 mois avec un premier loyer… gratuit ! Selon Sylvain Coursimault, « l’argument de l’accessibilité à tous reste complètement valable. Les prix catalogue, ajoute-t-il, ont légèrement augmenté, mais on a réussi à maintenir les mêmes loyers ». Ainsi, la marque réussit à associer environ 55 % des ventes de Sandero à un financement, dont 35 % de LOA. Le directeur marketing souligne même le « joli score » réalisé lors des journées portes ouvertes organisées du 11 au 15 mars dans le réseau Dacia, où 70 % des ventes ont été financées par la captive financière du constructeur.

85% des ventes à des particuliers

70% des ventes de Sandero dans la version Stepway

Cet argument du prix fait mouche, plus particulièrement envers les particuliers. En effet, la Dacia Sandero de 3e génération s’est imposée, dès son 1er mois de carrière, comme. Sylvain Coursimault souligne d’ailleurs que « pendant 5 ans, la précédente génération a également été le modèle le plus vendu à particuliers », avant d’ajouter que ce canal de vente est la « marque de fabrique » de Dacia. Ce que confirme Fabien Chanoine, qui vend « une très grande majorité » de Sandero aux particuliers, et « principalement des gens qui avaient déjà une Sandero ».Traditionnellement plus élevé en début de carrière,contre « 20 à 25 % l’an dernier » selon le directeur marketing. Ce dernier commence d’ailleurs à « observer une légère baisse de ce taux », qui « devrait se stabiliser autour des 25 % à terme ». En revanche, parmi les multiples modèles présents sur le segment B, la Renault Clio ne semble pas entrer en concurrence avec la Dacia Sandero, selon nos deux interlocuteurs. Fabien Chanoine ajoute que si certains clients hésitent entre une Clio et une Sandero, « le choix se fait en amont » car « les gens sont décidés quand ils arrivent en concession ».A LIRE. Guide d'achat. Toutes les Dacia Sandero à l'essai : laquelle choisir ?

Quant à la version préférée des clients, il s’agit incontestablement de la Sandero Stepway. 70 % d’entre eux optent pour cette version rehaussée aux airs de baroudeurs. Et le paradoxe pour cette voiture à bas coût, c’est que les clients français n’hésitent pas à s’offrir les versions les plus richement dotées. Le panier moyen atteint ainsi 13 500 € au niveau national. La finition Confort, la mieux équipée, s’octroie en effet 85 % du mix de ventes. La motorisation essence de base – la SCe 65 ch – représente certes 50 % de la demande sur la Sandero, mais la version disposant d’une bicarburation au GPL attire tout de même 25 % des clients. Sur la version Stepway, cette proportion atteint les 40 % pour le GPL. D’ailleurs, rappelle Sylvain Coursimault, Dacia capte « 80 % du marché GPL en France », tous modèles confondus.

Attendre pour être livré

Mais il va falloir s’armer de patience pour rouler avec la nouvelle Sandero. Face à la forte demande, les délais de livraison s’allongent. À l’heure où nous écrivons ces lignes – mi-mars –, il faut patienter environ 6 mois pour la livraison de sa Sandero neuve, sachant qu’il reste peu de modèles disponibles immédiatement dans le réseau. Et ce malgré une politique tarifaire sans remise, comme depuis les débuts de la Logan en 2004. « Le prix est net, c’est l’ADN de la marque Dacia », dixit Sylvain Coursimault. Aussi, ambitionne-t-il de conserver le leadership sur le canal des particuliers, ce qui, il faut l’avouer, semble tout à fait réalisable.

Ventes totales en France :

634 000 unités (depuis la 1ère génération)

13 289 unités (2 mois 2021)

Objectif de ventes en 2021 :

1ère sur les ventes à particuliers

Lieu de production :

Sandero : Tanger (Maroc)

Stepway : Pitesti (Roumanie)

Sylvain Coursimault, directeur marketing Dacia France

Fabien Chanoine, P-DG du groupe Chanoine (Dreux, 28)

Quel bilan tirez-vous des premiers mois de commercialisation de la Dacia Sandero ?Le début de carrière de la Sandero se passe très bien et même mieux que ce qu’on avait imaginé. Avec tout ce qu’elle apporte par rapport au modèle qu’elle a remplacé mais aussi à la concurrence, on était très confiants sur la voiture. Pendant les essais presse, l’accueil a été très favorable et nous sommes fiers d’avoir obtenu quelques prix dont deux Trophées L’argus ! Quant aux concessionnaires, ils ont vu d’entrée de jeu les gros progrès en matière de qualité perçue intérieure, de design extérieur, de confort, ou encore de qualités routières.Comment la Dacia Sandero a-t-elle été accueillie en concession ?Un modèle avec écrit Sandero dessus est forcément bien accueilli ! C’est un véhicule très intéressant en termes de coût d’utilisation et en matière de technologie embarquée. Il y a aussi quelques astuces propres à Dacia qui sont ludiques, appréciées et faciles à utiliser, comme les barres de toit que l’on peut mettre de côté pour installer un coffre de toit. Avec la marque Dacia en général et la Sandero en particulier,, sans superflu. En plus, les prix n’ont quasiment pas augmenté par rapport à l’ancienne génération.