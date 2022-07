Depuis le 16 juin 2022, Dacia a décliné sa nouvelle identité à l’ensemble de ses modèles. La gamme, qui s’est longtemps reposée sur deux « piliers », les Sandero et Duster, s’articule désormais autour de quatre modèles à la suite des lancements fin 2021 de la voiture électrique Spring, puis au premier semestre du Jogger. Un grand SUV familial à sept places doté de motorisations hybrides viendra compléter la gamme en 2025 (le concept-car Bigster). Si la Spring et le Jogger restent loin derrière les incontournables Sandero et Duster en termes d’immatriculations, ces deux modèles permettent d’entretenir le succès de Dacia sur le marché français au premier semestre 2022. À fin juin (au 29 très précisément), Thomas Dubruel, directeur commercial de Dacia France, avance une croissance de 4 % sur un marché hexagonal en recul de 15 % sur la même période.« Nous affichons une part de marché de 8,4 % au premier semestre, soit un gain de 1,5 point en un an. Sur le seul canal des particuliers, notre pénétration dépasse les 15 % », se satisfait le dirigeant. Et de détailler : « La Sandero a conservé sa position de voiture la plus vendue auprès des particuliers. À fin mai, la Spring était la voiture électrique la plus vendue en France, tous canaux confondus. » La marque avance un portefeuille de commandes « à un niveau historique » en 2022 (entre 4 et 5 mois).



À LIRE. Nouveau visage pour les Dacia Spring, Sandero, Jogger et Duster (2022)

Près de 10 000 Jogger à livrer

Le Jogger a engrangé plus de 16 000 commandes depuis son lancement, dont 10 000 restent à livrer. « Les ventes du modèle sont nettement supérieures à ce que nous avions imaginé, et j’espère que nous parviendrons à livrer une bonne partie de notre portefeuille au second semestre », indique Thomas Dubruel. Les moteurs au GPL représentent 70 % du mix des ventes du Jogger. Confronté à des problèmes d’approvisionnement ces dernières semaines, Dacia a fermé temporairement en juin les prises de commandes sur les versions GPL. Le constructeur informe que ces motorisations seront de nouveau disponibles pour l’ensemble de la gamme début juillet, mais ce contre-temps risque d’allonger un peu plus les délais de livraison (fin 2022, début 2023).



À LIRE. Dacia 1.0 Eco-G. Retour du GPL sur les Sandero, Jogger et Duster

Dacia touche une clientèle plus jeune avec la Spring

La nouvelle identité de marque se répercute sur les prix

Selon la marque, la Sandero , qui accuse une baisse de 31,1 % à fin mai, ne souffre pas de la concurrence du Jogger. « Les usages sont très différents, et on ne s’adresse pas à la même clientèle », affirme Thomas Dubruel. Avec la Spring, première voiture électrique de la gamme, la marque roumaine annonce attirer des acheteurs plus jeunes et périurbaines, pour qui il s’agit principalement de la seconde auto du foyer. « Il faut savoir que, sur 10 clients Dacia, 5 viennent de l’univers de la concurrence, et 8 clients sur 10 restent fidèles à la marque lors du renouvellement de leur véhicule. Avec la Spring, nous maintenons ce niveau de conquête important », souligne le directeur commercial.depuis janvier et les modèles 100 % électriques (avec la Spring), près de 15 % du mix.À LIRE. Dacia GPL. Un gaz toujours plus pertinent que l’E85 pour la marque roumaine

Le lancement des deux derniers véhicules a contribué à un basculement du mix énergétique ainsi que du « un mix modèle » de la marque, qui explique en partie la hausse du prix moyen de vente. « Les Spring et Jogger tirent les prix vers le haut par rapport à une Sandero. Ce mix modèle n’a pas fini de s’élever avec l’arrivée dans un peu plus de deux ans de notre SUV du segment C », souligne Thomas Dubruel. Ces derniers mois, Dacia a procédé à plusieurs augmentations de tarifs sur ses voitures, qui découlent étroitement de l’inflation, de la hausse des matières premières et des coûts, mais aussi du lancement de la nouvelle identité de marque. « Nous avons apporté de nombreux changements sur les voitures, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, ainsi que des équipements complémentaires, comme les rétroviseurs rétractables sur le Duster. Cet apport produit et design a également été répercuté sur les prix », explique le directeur commercial. La nouvelle identité sera progressivement déclinée sur les façades des concessions Dacia dans les prochains mois. Un tiers du réseau devrait arborer les nouveaux standards en fin d’année 2022.

À LIRE. Dacia. LS Group adopte la nouvelle identité visuelle du réseau