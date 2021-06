Le groupe Daimler s'attend désormais à un bénéfice opérationnel "significativement inférieur" à celui de 2018, invoquant une série d'explications dont la "croissance plus faible qu'attendu des marchés automobiles".



La maison mère de Mercedes-Benz voit de surcroît ses comptes du deuxième trimestre 2019 affectés par les conséquences du scandale des moteurs diesel truqués et le rappel massif de véhicules en raison d'un problème sur les airbags Takata.



Pour la période de mars à juin 2019, dont le bilan complet doit être publié le 24 juillet, Daimler table sur une perte opérationnelle (EBIT) de 1,6 milliard d'euros, contre un bénéfice de 2,6 milliards au deuxième trimestre 2018.



Cette annonce est une douche froide pour les investisseurs, qui attendaient sur cette période un bénéfice opérationnel de 2,3 milliards d'euros, selon le consensus établi par le fournisseur d'informations financières Factset.



Le 23 juin 2019, déjà, Daimler avait revu en baisse ses prévisions annuelles, annonçant un bénéfice d'exploitation à peu près stable alors qu'il tablait auparavant sur une légère progression.



Il avait évoqué une augmentation de plusieurs centaines de millions d'euros de provisions liées à l'adaptation technique de ses véhicules diesel suite au scandale des moteurs truqués.



Mais dans son communiqué de vendredi 12 juillet 2019, il réévalue nettement les provisions pour ce seul poste, "d'environ 1,6 milliard d'euros", tout en chiffrant à "environ 1 milliard d'euros" le coût du rappel des véhicules dotés d'un airbag Takata, susceptible de se casser sous la pression en projetant des fragments de métaux.



Ce défaut mis au jour en 2014 par les autorités américaines, et qui concerne au moins cent millions de véhicules à travers le monde, tous constructeurs confondus, a entraîné la mort d'une vingtaine de personnes dans des accidents.