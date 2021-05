Le patron de Daimler, Ola Källenius, a pris la parole en ce début février 2021 afin d'annoncer deux changements majeurs pour le groupe. Il a l’intention de se libérer des camions et des bus, donc de placer en Bourse une partie de sa branche poids lourd. Ce faisant, il marque un recentrage sur le secteur automobile et les voitures haut de gamme. L’ensemble de la direction explique qu'il a été « décidé aujourd'hui d'évaluer un spin-off », soit la scission de l'activité Trucks and Bus, et de « commencer les préparatifs pour une cotation ».



Une première entrée à la Bourse de Francfort est donc attendue d’ici à fin 2021, laquelle deviendrait l’une des plus importantes valorisations. Des analystes de Bloomberg assurent qu’elle pourrait valoir autour de 30 milliards d’euros.

Un moment historique pour Daimler

Si techniquement il s’agit de transférer une part majoritaire aux actionnaires du groupe, l'objectif est également de donner à la branche PL une autonomie totale et une structure de direction séparée au terme de cette restructuration, la plus importante depuis la vente de Chrysler en 2007.

« Il s’agit d’un moment historique pour Daimler et le début d'une réorganisation profonde de l'entreprise » s’est exclamé le dirigeant, en poste depuis mai 2019.

Pour marquer ce renouveau, Ola Källenius a également évoqué (certes après l’entrée en Bourse) l’abandon du nom Daimler au profit de celui de sa marque phare, Mercedes-Benz. Une opération semble-t-il préparée depuis des années par le groupe et très attendue des experts. Au passage, la plupart d’entre nous utilisaient plutôt logiquement et simplement le nom de Mercedes pour parler du groupe…

Mercedes et Daimler, deux entreprises distinctes

Alors, puisque voitures et camions n’auront plus rien à voir, le groupe automobile allemand Mercedes-Benz chapeautera désormais les activités véhicules particuliers et utilitaires légers des marques Mercedes-Benz, AMG et Maybach, ainsi que celles de Smart.



Le patron a conclu son annonce de la façon suivante : « Mercedes-Benz Cars & Vans et Daimler Trucks & Buses sont deux entreprises distinctes qui ont une clientèle, des projets technologiques et des besoins en capitaux spécifiques différents. […] Elles opèrent également dans des secteurs qui sont confrontés à des changements structurels et technologiques majeurs. Dans ce contexte, nous pensons qu’elles seront en mesure de fonctionner plus efficacement en tant qu’entités indépendantes. »