Daimler Mobility Services et le groupe Geely, dirigé paret qui détient notamment Volvo Cars et Lotus, vont lancer un service de VTC haut de gamme dans plusieurs villes chinoises en 2019, via la création d’une coentreprise à 50/50, qui aura son siège à Hangzhou.La flotte sera inscrite dans le périmètre du luxe avec des Mercedes-Benz Classe E, S et V, mais aussi des Maybach. Des véhicules électriques premium de Geely pourront aussi y être implémentés.« Daimler est idéalement positionné pour réussir sa transformation en groupe fournisseur de mobilités, pavant de surcroît la voie vers le véhicule autonome, et notre accord avec Geely, un partenaire de référence, va nous permettre de jouer ce rôle en Chine », souligne, président de Daimler Financial Services.Et, président de Geely Holding, d’ajouter : « Nos deux groupes sont déjà investis dans ce type d’offres, qui accélèrent notre évolution vers de nouveaux services, et il est donc important d’unir nos compétences pour développer une proposition de VTC dans le périmètre du premium ».