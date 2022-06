Depuis un accord de coopération signé en 2010, Daimler et Renault-Nissan, respectivement dirigés par leurs patrons Carlos Ghosn et Dieter Zetsche à l'époque, étaient liés par des participations croisées. Mais depuis le 11 novembre 2021, celles-ci se sont dénouées. Dans un communiqué transmis à l'AFP, le groupe automobile allemand a en effet annoncé avoir cédé ses actions via son fonds de retraite et donc « vendu l'entièreté de ses 9,2 millions de parts dans Renault, pour un total de 305 millions d'euros ». Il détenait ainsi 3,1 % du capital et 5 % des droits de vote de la firme au losange depuis la conclusion de ce partenariat il y a plus de dix ans.

Le partenariat industriel entre Renault et Daimler tient bon

Renault qui détenait au terme de l'accord 1,54 % des parts de Daimler, avait déjà vendu en mars sa propre participation. Le groupe français avait expliqué cette décision pour « accélérer le désendettement de son activité automobile », dans le rouge à hauteur de 3,6 milliards d'euros net à l'époque. Quant à son partenaire Nissan, il a emboîté le pas à son allié français et a également revendu, dans la foulée, en mai, sa participation d'1,54 % dans Daimler.

L’accord de 2010 incluait en parallèle une alliance industrielle, notamment dans le domaine des petits véhicules. Mais Daimler a toutefois assuré que la fin de ces participations croisées n'aurait « aucun impact » sur le « partenariat industriel » entre les deux entreprises. Notons que des moteurs Renault ou conçus en commun équipent les Classe A et Classe B de Mercedes et la Renault Twingo de dernière génération partage également de nombreux éléments avec les Smart produites par Daimler. Dans le cadre du partenariat à trois, Daimler gère une usine au Mexique avec Nissan et coopère sur les véhicules polyvalents Kangoo et Citan avec Renault assemblés à Maubeuge (Nord), entre autres projets. Daimler a exploré la possibilité de développer conjointement au moins un modèle de grand fourgon avec Renault.