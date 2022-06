Les résultats de Daimler ont été meilleurs que prévu en 2020, puisque le groupe allemand a réalisé un bénéfice net de 4 milliards d’euros, soit + 48 % par rapport à l’année 2019, qui avait été certes grevée par des charges exceptionnelles. Après un arrêt quasi-total de sa production au printemps, la maison-mère de Mercedes-Benz a bénéficié d’un fort rebond de ses ventes au second semestre, et plus particulièrement au quatrième trimestre.

Daimler a toutefois fini l’année avec 2,84 millions de véhicules vendus (– 15 %), dont

2,46 millions de voitures et vans Mercedes-Benz (– 13 %), pour un chiffre d’affaires de

154,3 milliards d’euros (– 11 %), dont 98,6 millions d’euros pour la division voitures et

vans (– 8 %).





La Chine, seul marché en hausse pour Mercedes-Benz

Si l’on s’intéresse plus précisément aux voitures, Mercedes a vendu 2,087 millions d’unités à travers le monde en 2020 (– 12,5 %). Le marché chinois est resté son premier débouché avec 758 000 modèles écoulés (+ 9,2 %), tandis que la marque a vu ses ventes baisser dans toutes les autres régions du monde : 249 000 unités aux États-Unis (– 20,5 %), 283 000 en Allemagne (– 15,5 %), 501 000 dans le reste de l’Europe (– 23,7 %) et 296 000 unités dans le reste du monde (– 23,3 %). À noter que l’écrasante majorité des voitures vendues par la marque en Chine (80,6 %) sont produites localement.

Du côté des vans, Mercedes-Benz a vendu 375 000 unités dans le monde en 2020 (– 14,4 %), dont 245 000 en Europe (– 17,8 %), tandis que l’entité Daimler Trucks a écoulé

358 000 camions dans le monde (– 26,8 %), dont 139 000 en Amérique du Nord (– 30,8 %).





