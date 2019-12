Trois jours après l'annonce de 9 500 suppressions de postes chez son principal concurrent Audi, le groupe Daimler et sa marque Mercedes viennent d'annoncer une nouvelle similaire et donc inquiétante : le nombre d'emplois supprimés "sera a cinq chiffres" et concernera des postes administratifs, selon le directeur du personnel Wilfried Porth. Cela inclut entre autres la suppression déjà annoncée de quelque 10% des fonctions d'encadrement, ce qui correspond à près de 1 100 postes selon la presse allemande. Une partie des départs se fera par des non-remplacements et un programme de retraites anticipées, mais le groupe proposera également des départs volontaires. Notons que Daimler compte actuellement 304 000 employés dans le monde.

1,4 milliard d'euros en coûts du personnel économisés

En novembre 2019, le constructeur automobile avait présenté une première fois son plan pour économiser 1,4 milliard d'euros en charges de personnel, face aux "investissements élevés demandés par la transition vers la mobilité neutre". Parce que, comme la plupart de ses concurrents, Daimler s'est engagé dans la réduction du niveau d'émissions de CO2 des véhicules neufs afin de respecter les normes européennes en vigueur dès 2020. Le groupe fait face à des "charges financières pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2" en vigueur dès 2020 qui "demandent des mesures dans toutes les branches du groupes", avait expliqué mi-novembre le patron Ola Källenius.

Au total, et en prenant en compte les petits utilitaires et les poids-lourds ainsi que les "réductions des coûts du matériel", Daimler veut économiser au moins 1,65 milliard d'euros, dont les 1,4 milliard en coûts du personnel. Les investissements dans les équipements ainsi qu'en recherche et développement seront notamment maintenus au maximum au niveau de 2019 et réduits à moyen terme.

Volkswagen, Ford, Continental et Bosch suppriment aussi des emplois

Rappelons aussi que Volkswagen veut supprimer 5 000 emplois sur le seul territoire allemand, que l'équipementier Continental table sur 5 500 et son rival Bosch sur plus de 2 000, tandis que l'américain Ford prévoit 5 000 réductions de postes dans ses usines allemandes. Selon une étude publiée l'an dernier par l'agence allemande pour l'emploi, quelque 114 000 emplois disparaîtront d'ici à 2035 en raison du passage aux voitures électriques...