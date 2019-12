Le véhicule électrique

« En 2019, le véhicule électrique représente environ 2% du marché des voitures neuves. L’objectif est qu’en 2022 cette part atteigne les 10%. Cela peut paraître considérable mais beaucoup de constructeurs automobiles annoncent des nouveaux modèles, qui seront lancés dans les prochains mois, qui leur permettront de respecter leurs engagements en matière d’émissions de CO 2 . En 2025, il sera ensuite demandé au secteur automobile, et donc aux constructeurs, de réduire les gaz à effet de serre de 15% par rapport à 2021, et de 37,5% d’ici à 2030 »

Les véhicules hybrides

« J’ai le sentiment, mais cela n’engage que moi, que l’hybride constitue avant tout une technologie de transition. Elle s’est révélée utile, mais n’a pas été suffisamment exploitée par les constructeurs ces dernières années dans l’optique de réduire légèrement les émissions de CO 2 . De plus, sur le long terme, l’hybride reste confrontée à un problème de business model. Sa capacité à trouver un espace dans le marché me paraît compliqué ».

Bonus et malus

« Il faut savoir que le malus n’alimente pas les budgets de l’Etat. Il est intégralement réutilisé pour le bonus. Tout cela s’équilibre ».

Financement des bornes de recharge

« Concernant l’accompagnement des entreprises dans le financement de la transition écologique, nous allons passer d’une contribution, qui était de 40%, à désormais 75% pour la prise en charge du coût total d’acquisition d’une borne de recharge »

La taxation au poids

« Intégrer un deuxième barème de malus qui prendrait en considération uniquement le poids n’est pas quelque chose que nous privilégions. L’idée n’est évidemment pas de "malusser" les véhicules électriques qui sont plus lourds. Il ne faut pas perdre de vue que 2020 sera une année charnière. Nous allons voir comment le marché se comporte, nous dresserons un bilan à la fin de l’exercice prochain et des ajustements seront certainement apportés, reste à savoir dans quel sens. En tant que parlementaire, nous faisons des bilans tous les ans en fonction de ce que l’on a voté au budget. Nous avons des engagements qui sont très forts au niveau européen et au niveau français sur l’évolution du marché automobile et de la consommation. Si nous ne sommes pas dans le plan de marche, nous serons rattrapés par la patrouille, à savoir l’Union Européenne, le Haut Conseil au climat ou encore la Convention citoyenne pour le climat. De plus, nous avons fixés des objectifs supplémentaires comme, par exemple, l’arrêt des véhicules thermiques en France en 2040. Tous les cinq ans, des rapports seront remis au Parlement pour faire un point sur les avancées par rapport à cet objectif »

L’accès aux voitures dans les centres-villes

« Il est difficile de donner des perspectives à long terme sur ce sujet car il sera conditionné par les élections municipales qui se tiendront en mars 2020. A l’heure actuelle, nous constatons que des Zones à faible émission (ZFE) se mettent en place dans nombre de métropoles, qui aboutiront progressivement à l’interdiction de circuler des véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 des centres-villes. A l’image de Paris, qui entend interdire en 2024 l’ensemble des véhicules diesels dans le cœur de la capitale, certaines métropoles veulent aller plus loin. Strasbourg semble bien parti pour imposer une réglementation assez similaire en 2025 et Grenoble en 2030. Il est de toute façon évident que la voiture individuelle thermique est condamnée dans les centres-villes bien avant 2040 »

L’information sur l’impact environnemental des voitures

« Concernant l’intégration dans la publicité automobile de messages proches de ce que nous pouvons voir, par exemple, sur les paquets de cigarettes, j’y crois moyen. En revanche, je ne suis pas hostile à ce que l’on informe dans une publicité de voiture à la télévision si celle-ci fait l’objet d’un malus ou d’un bonus, ou à ce que l’on renforce la visibilité de la vignette Crit’air ou la consommation par kilomètre »

Perspectives du marché automobile en 2020