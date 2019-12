« Imaginez que quelqu'un invente un nouveau mode de transport et dise : j'ai conçu un nouveau moyen de se déplacer qui est alimenté par des combustibles fossiles polluant notre air. Il encombrera nos villes au point d'inciter la colère de ses utilisateurs. Ses conducteurs humains seront faillibles, et pourra tuer 40 000 Américains - et plus d'un million de personnes dans le monde - chaque année. La plupart du temps, l’ensemble de l’équipement restera inutilisé, occupera de la place dans des biens immobiliers et augmentera les coûts de logement. Si vous êtes jeune, âgé ou vivant avec un handicap, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et pour ceux qui le peuvent, le privilège coûtera 9 000 $ par an...Vous diriez que je suis fou », a dénigré, Dan Ammann, ex-président du groupe américain General Motors et actuel patron de Cruise, sur le site Web de cette start-up spécialisée dans la conception de véhicules autonomes aux Etats-Unis (Mark Reuss est le nouveau président de GM depuis le 1er janvier 2019).

Supprimer le conducteur humain

Il poursuit en disant que même « le covoiturage, qui n’est en fait pas une solution, a ajouté encore plus de congestion, des émissions et peut même réduire la sécurité dans nos villes contre les conducteurs fatigués et surmenés. En effet, toute cette « perturbation » est principalement due à ce qui cause le problème fondamental, la voiture individuelle à essence ». Avec sa société, le dirigeant et ses équipes se sont donc pourvus d’une mission, celle « d’améliorer la sécurité en supprimant l’humain » et de réduire les émissions de CO2 en misant aussi entièrement sur l’électrique :

« ce n'est qu'alors que nous irons vraiment au-delà de la voiture vers le système de transport que nous méritons - un système plus sûr, plus abordable et meilleur pour nous, pour nos villes et pour notre planète ».

Cruise n'a pas encore commercialisé de véhicules

C’est tout de même surprenant de tenir ce discours lorsque l’on sait que Cruise appartient en majorité à General Motors : elle constitue en partie la division véhicule autonome du constructeur automobile américain. Ce dernier groupe automobile est tout de même connu pour être l’un des rois du pick-up aux Etats-Unis ! GM reste donc dépendant de ses véhicules thermiques et aurait vendu à peine 200 000 véhicules électriques sur ce marché américain en 2018. Pourtant, la patronne du groupe GM, Mary Barra espère atteindre le million de ventes par an dans les prochaines années.

Fin 2018, lorsque Dan Ammann a repris les rênes de Cruise, aucun modèle n’était prêt à être commercialisé alors que la start-up valait quelque 14,6 milliards de dollars, soit environ 28% de la capitalisation boursière de General Motors. Cruise présentera peut-être des modèles électriques et autonomes en début d’année 2020.