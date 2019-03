"Le succès de la franchise réside dans une relation vertueuse entre deux entités juridiquement indépendantes. D’un côté, un franchisé bénéficiant du savoir-faire et de l’accompagnement d’une enseigne dont le concept a déjà fait ses preuves ; de l’autre, un franchiseur qui, par ce biais, accélère le développement de son réseau." Voici la définition d’un contrat de franchise donnée par Michel Bourel, président de la Fédération française de la franchise (FFF), à quelques jours d’un salon consacré à ce type de relation commerciale. Franchise Expo Paris, qui se tient du 17 au 20 mars 2019 au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, est un événement national et aussi international : près de 580 enseignes sont attendues à cette 38e édition, dont plus de 150 étrangères.

Création d’un emploi pour un franchisé sur deux

En 2018, la FFF a recensé 28 nouvelles enseignes et 1 091 points de vente supplémentaires, générant 2,45 Mds€ de chiffre d’affaires en plus. Et un franchisé sur deux aurait créé au moins un emploi. « En constante mutation, ce modèle illustre parfaitement les évolutions de la société. D’ailleurs, de nouveaux secteurs fleurissent chaque année, indique Sylvie Gaudy, directrice de Franchise Expo Paris (lire ci-contre). Le salon est l’occasion unique pour avoir une vision grandeur nature du modèle économique de la franchise au niveau mondial.»

Le secteur auto, cycle, moto est l’un des plus dynamiques en termes de croissance en France, avec ses 8 581 points de vente. Forcément, le concept attire. Une dizaine d’enseignes ont décidé de participer pour la première fois au salon, aux côtés des exposants historiques que sont Speedy, Norauto, Renault ou Ada. Ainsi, Avatacar.com et First Stop (lire l’encadré ci-dessous) ont réservé leur stand pour trois jours de recrutement intensif. Le premier offre l’opportunité à ses garages partenaires de bénéficier de 30 jours de conditions d’achat « licencié Avatacar » pour découvrir les avantages de la licence de marque. Si les principaux acteurs de l’entretien et de la réparation automobiles, de la location, du vitrage et du lavage ont répondu présents, d’autres concepts sont parvenus à se glisser dans l’antre de la franchise. La tendance 2019 est ainsi à la mobilité électrique.« Avec un nombre de franchisés qui a doublé en dix ans, le secteur automobile s’est structuré et offre désormais des possibilités de spécialisation assez variées. Les tendances telles que l’écomobilité ou les deux-roues électriques permettent d’insuffler une nouvelle dynamique », assure la directrice de Franchise Expo Paris.

Comme sur nos routes et trottoirs, des engins de nouvelle génération fouleront le tapis des allées du salon. AC-Emotion et Maa Bikes vont ainsi présenter leur réseau de magasins dédiés respectivement à la vente et à la location de vélos et de scooters électriques, quand Samocat Sharing, une enseigne russe, fera la démonstration de ses stations de recharge de trottinettes électriques.

« Ces nouveautés émergent à l’image du salon, qui se renouvelle. Ce ne sont encore que les prémices d’un grand mouvement, anticipe Souad Zeroug, responsable du pôle auto de Franchise Expo. Nous verrons beaucoup plus de sociétés centrées sur la mobilité et l’environnement dans quelques années, dès l’an prochain ou en 2020. »

« Il faut être prêt »

Qui de l’organisateur, du visiteur ou du franchiseur est vraiment prêt à aborder ces nouvelles activités ? Du côté de l’organisation, aucun problème pour l’accueil d’enseignes d’écomobilité. Quant au visiteur, consommateur ou pas de nouvelles mobilités, concerné ou pas par la transition énergétique, il peut assouvir sa soif d’entrepreneuriat à travers ce nouveau secteur. En revanche, n’expose pas qui veut. « La franchise est une transmission de savoir-faire, il faut donc être prêt. Nous avons refusé au moins cinq enseignes concernant ce domaine, car nous ne les avons pas senties tout à fait prêtes, indique Souad Zeroug. Nous ne nous portons pas juges, mais si nous voyons la moindre faille, nous refusons la candidature pour exposer à Franchise Expo. Il en va du sérieux de notre proposition. »



Toute première fois

Sur la trentaine d’enseignes automobiles présentes à Franchise Expo 2019, dix exposent pour la première fois, comme Avatacar, American Car Wash, Rapid Pare-brise ou encore First Stop. Ce dernier réseau, spécialiste de la réparation et de l’entretien automobiles, y sera pour une seule raison : « Contribuer à développer la franchise de manière très significative en 2019, soit atteindre 50 points de vente supplémentaires d’ici à la fin de l’année », assure Laurent Champetier, directeur développement et animation réseau de First Stop. Forte de près de 300 centres, l’enseigne est parvenue à ouvrir 204 sites de franchisés au 31 décembre 2018, le reste se composant de succursales. Le dirigeant reçoit en moyenne 40 dossiers de candidature chaque année pour un rythme de 20 ouvertures annuelles actées.

Il se dit prêt à expérimenter un nouveau canal de recrutement : « Nous n’étions pas présents jusque-là par choix, car nous privilégions le démarchage sur le terrain. Nous n’avons pas vraiment fixé d’objectifs, nous voulons surtout gagner en visibilité et en prises de contact. Nous voyons ce salon comme un test. » Un investissement financier et humain nécessaire, non pas pour vendre des outils et des produits, mais bien pour expliquer d’une autre manière le métier et le concept First Stop. « Nous verrons bien l’issue, mais notre recrutement passera toujours par le terrain à 90 %, car ça fonctionne à merveille », conclut Laurent Champetier.

Comment décririez-vous Franchise Expo Paris ?

Que retenez-vous des éditions précédentes ?

Comment se porte le secteur automobile ?

Nous qualifions ce salon de boîte à outils nécessaire pour tout candidat qui souhaite créer son entreprise. Des espaces dédiés, comme le village financement, des conférences à thèmes, des experts, comme Pôle emploi ou des collectivités territoriales, permettent de répondre à toutes les questions. On y entre avec son projet, on en ressort chef d’entreprise.Le taux de fidélité des enseignes monte à 67 %. C’est rassurant de voir qu'elles reviennent et qu'elles sont toujours en phase de recrutement. Du côté des visiteurs, nous avons déjà atteint la barre des 37 000 entrées, mais ce n’est pas la quantité qui prime : tous les ans, 70 % du public sont de nouveaux visiteurs, les 30 autres sont “susceptibles de revenir”. Les exposants enrichissent donc leur vivier.Plus dynamique qu’il ne l’était il y a quinze ans. Nous enregistrons plus de 30 exposants cette année, dont 10 nouveaux, soit une hausse de 7 % par rapport à 2018. Le secteur se démarque cette année par la prise de mètres carrés. Avec une part de 9 %, il gagne 2 points.