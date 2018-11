Communiqué. Alliance Automotive Group (AAG), l'un des leaders européens sur le marché de la distribution de pièces détachées pour véhicules légers et poids lourds, annonce la nomination de David Bruneteau au poste de responsable grands comptes poids lourd à compter du 1er novembre 2018.



Il aura la responsabilité de garantir un suivi appuyé en termes d'animation marketing et de présence auprès des réseaux du groupe qui comptent déjà 255 ateliers sur le territoire. David Bruneteau remplace Audézio Da Graça, avec néanmoins une évolution du périmètre du poste, qui intègre dorénavant une dimension animation marketing et accompagnement terrain, spécifiquement dédiés aux accords grands comptes.



Agé de 44 ans, David Bruneteau était jusqu'à lors responsable réseau G-Truck. Depuis 2011, date à laquelle il a rejoint Groupauto, il était chargé de l'accompagnement des distributeurs pour le marketing, le commerce et le développement des réseaux PL. Il est remplacé par Arnaud Delvert, préalablement Responsable développement du réseau Top Carrosserie sur le grand Sud-Ouest. David Bruneteau est diplômé de l'école de commerce IDRAC à Lyon. Il compte 14 ans de carrière dans le domaine du poids lourd.



« Avec 14 années d'expérience sur le marché du poids lourd et une connaissance approfondie des réseaux PL du groupe, David Bruneteau a d'ores et déjà toutes les clés en mains pour faire progresser l'animation marketing et commerciale, optimiser le suivi des accords grands comptes en place, sur le terrain, et accélérer le développement de nouveaux accords », déclare Jean-François Bernard.



Six typologies de grands comptes sont aujourd'hui adressées par le groupe : les transporteurs, les loueurs (y compris les gestionnaires de Flottes), le transport de personnes, l'environnement, le TP, et les VUL (y compris les réseaux de camping-car).

Le groupe AAG développe une palette de services qui va de la simple livraison « just in time » pour les ateliers intégrés à la gestion complète de parc (visites réglementaires, plans d'entretiens spécifiques, remises en état avant restitution,...). Avec la nomination de David Bruneteau qui vient renforcer l'activité grands comptes Poids Lourd, le groupe veille à la mise en relation optimale des besoins spécifiques de chaque client avec les solutions proposées par les adhérents.