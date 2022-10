Le site de l’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe David Gerbier envisage le rachat de 100 % des titres de la société Auto Camping-car Service, active dans la distribution de véhicules de loisirs. Appartenant au groupe familial Thierry Boutelet, fondé il y a quarante ans, cette entité détient trois points de vente implantés à Bretteville-sur-Odon et Carpiquet (Normandie Camping-car et Carpiquet Camping-car), dans le département du Calvados (14).



David Gerbier débarque en Normandie

Avec cette acquisition, le groupe David Gerbier poserait un premier pied en Normandie et poursuivrait son développement dans la distribution de véhicules de loisirs. L’opérateur, dont le siège est basé à Cessy (Ain), est déjà présent sur le marché des camping-cars via les sociétés Expo Clavel, Grenoble Camping-Cars (Isère), CC74 et Curioz Loisirs (Haute-Savoie), ainsi que RSF Diffusion-Évasion 63, SRD Com Aubière-Cap Liberté et Mozac Loisirs (Puy-de-Dôme). En 2021, il a(dont la moitié en occasion).Au total, le groupe dirigé par David Gerbier a commercialisé 9 450 véhicules neufs en 2021 (voitures, VUL, véhicules de loisirs, VSP), 9 250 occasions et enregistréIl distribue les marques Renault , Dacia, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia et Abarth.