Distributeur Ford, Mazda, Nissan, Citroën, DS et Hyundai dans la région du Grand-Est, le groupe Moretto est en passe de se développer avec la marque Ford, si l’on en croit la notification diffusée par l’Autorité de la concurrence.« La société par actions simplifiée Moretto & Fils envisage l’acquisition de la société DG8 57, exploitant deux concessions automobiles de la marque Ford situées à Metz et Terville, dont les actions sont détenues par la société F8 Automobiles ».Appartenant au groupe dirigé par David Gerbier, ces deux affaires avaient représenté un. Avec cette cession, le groupe David Gerbier va ainsi se retirer du réseau Ford.De son côté, le groupe Moretto va se renforcer avec la marque américaine qu’il distribue à Verdun, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Longwy (plus une agence à Conflans en Jarnisy). En 2016, l’opérateur familial avait commercialisé