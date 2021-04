Sans surprise, le traditionnel bilan semestriel de l’Observatoire du véhicule industriel (OVI, BNP Paribas Lease Group) porte partout l’empreinte de la crise économique sans précédent que connaît la planète, avec en préambule des baisses historiques « en temps de paix » : – 17 % pour le PIB en France au deuxième trimestre, – 10 % attendu à la fin de l’année, – 6 % pour le PIB mondial en 2020, – 9 % pour la zone euro.

Concernant plus particulièrement la filière des véhicules industriels, notamment leurs ventes, les taux de récession sont plus importants. Ainsi, les immatriculations de poids lourds en Europe ont baissé de 58,2 % en mai, après – 56,7 % en avril, pour un temps de passage sur cinq mois à – 38,6 %. En France, le marché a conclu mai 2020 en baisse de moitié et accuse une chute de 41 % depuis janvier. « L’exercice 2020 concentre un effet de cycle annoncé fin 2019 et les conséquences du Covid-19, commente l’OVI. Pour les semaines à venir, l’état du marché des immatriculations sera lié aux capacités de production des constructeurs pour l’ensemble des gammes et à celles des équipementiers et carrossiers constructeurs pour les véhicules équipés, porteurs et VUL, les seconds étant très dépendants des premiers. »

De 35 000 à 38 000 immatriculations

Au bilan final de 2020, l’OVI prévoit une baisse comprise entre 30 et 35 % par rapport à 2019, soit une fourchette donnant de 35 000 à 38 000 unités. « C’est une hypothèse convergeant vers les niveaux constatés lors de la dernière grande crise de 2009-2010 », souligne l’organisme, pour qui « le marché des tracteurs pourrait subir une chute plus forte et plus durable, du fait des difficultés des transporteurs et d’un parc fortement rajeuni entre 2015 et 2019 ». Rappelons qu’en 2009, au sortir d’une année 2008 record, le marché français avait chuté de 38,9 % (45,8 % pour les tracteurs).

Il ressort tout de même de l’enquête quelques vents d’optimisme. « Les intervenants de la filière qui ont pu s’exprimer ne croient pas à un effondrement majeur du marché, souligne l’OVI. Si la situation sanitaire ne s’aggrave pas, les prémices d’une reprise sont attendues dès la fin de l’année, pour un rebond envisagé en 2021, l’hypothèse d’un secteur du véhicule industriel mieux armé que lors de la précédente crise majeure, en 2009-2010, étant retenu par certains. »

Fournisseurs et livraisons

« Aux dires de la filière [notamment, les concessionnaires faisant partie du panel interrogé par l’OVI], les annulations de commandes sont limitées, même si des reports peuvent être demandés, indique l’organisme. Ce sont plutôt les problèmes de délais de livraison qui apparaissent. Les camions vendus au premier trimestre auraient dû être produits avant la fin du second semestre, mais au-delà des capacités d’assemblage, certains fournisseurs de pièces ne peuvent pas assurer toutes les livraisons. »

Du côté de l’activité transport, citant une enquête de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), l’OVI indique que « près de 80 % des entreprises se sont retrouvées à l’arrêt total ou partiel pendant une partie du confinement avec, à la clé, un camion sur deux à l’arrêt et un trafic divisé par deux entre janvier 2020 et avril 2020 ». Les secteurs les plus touchés : le fret automobile, le transport de meubles et de menuiseries ou celui lié aux travaux publics. « En revanche, le transport de produits médicaux, alimentaires, d’animaux vivants ont subi très peu d’arrêt, connaissant même une surchauffe », précise l’OVI.

Le BTP très touché

Dans le cas particulier du BTP, « fin mai, la quasi-totalité des entreprises de TP avaient retrouvé le chemin des chantiers, selon la dernière enquête publiée par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), mais les conséquences de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires de l’année et sur l’emploi seront très lourdes », indique l’OVI, qui annonce un niveau d’activité revenu, fin mai, à 81 % de l’activité normale, avec un quart des entreprises ayant répondu à l’enquête de la FNTP qui évaluent leur niveau de reprise à 100%.