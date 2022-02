Facebook a toujours eu pour mission de donner les meilleurs outils aux hommes et aux femmes pour qu’ils puissent interagir, quand bien même ils ne pourraient être ensemble physiquement. Alors que de nombreux pays ont été confinés, la vidéo, à travers des lives, stories ou contenus publiés sur ses réseaux phares (Whatsapp, Instagram, Messenger et Facebook), a été le moyen le plus facile pour chacun de rester connecté à ses proches, mais aussi à ses relations professionnelles ou à ses clients. De nombreuses fonctionnalités ont ainsi été ajoutées pour amplifier cette capacité de contact.

Le secteur automobile est très actif sur Facebook

Selon Gilles Maillet, responsable de l’industrie automobile et mobilité chez Facebook, l’auto a fait partie des secteurs qui ont bien occupé l’espace des fils d’actualités pendant le confinement. « Cette crise est sans précédent, même pour une industrie comme l’auto, qui en a déjà connu de très fortes, car la production et la distribution ont été totalement stoppées. Les meilleures prévisions pour le marché français tablent sur – 20 % pour l’année, d’où la difficulté de prévoir la suite. En revanche, ce qui est inédit, c’est le facteur digitalisation. Nous avons assisté à la montée en puissance des connexions. Les particuliers ou les entreprises ont eu fort besoin de se connecter les uns aux autres. »

Des marques et groupes de distribution se sont révélés réactifs, créatifs, disponibles et, plus inattendu encore, compréhensifs, solidaires et transparents. « Nous avons également découvert un autre visage du monde auto, car des élans de solidarité n’ont cessé de se créer sur nos réseaux avec PSA, le groupe Renault, les équipementiers Michelin et Valeo ou de petites et moyennes entreprises, mobilisés pour prêter des véhicules aux soignants, offrir et fabriquer des masques ou respirateurs. »

Les marques automobiles et leurs lives sur les réseaux sociaux

A la plus grande surprise du dirigeant, de nombreux projets digitaux se sont montés en un clin d’œil, alors même qu’ils auraient demandé beaucoup plus de temps normalement. C’est le cas de Mini, qui proposait des lives du nom de« Mini at Home » dès fin mars, du lundi au vendredi à 18 h 30, et ce, jusqu’au 20 avril. Les thèmes évoqués tournaient autour de l’électrification ou du sport auto.



D’autres, comme BMW, Renault ou Volvo, lui ont emboîté le pas, avec des focus sur leurs nouveaux modèles électriques, la nouvelle organisation en concession, les facilités de paiement, la vente de véhicules en ligne, etc. « Toutes les marques s’y sont mises. Nous avons été les premiers témoins de ces initiatives, indique Gilles Maillet. Nous avons ainsi appris que les clients pouvaient aller récupérer leur voiture même pendant le confinement. Elles ont continué à communiquer et à exister malgré les difficultés, avec un ton juste. Les attentes des consommateurs sont très fortes, surtout en ce moment : 50 % déclarent que la réactivité des marques aura un impact énorme sur un achat à venir chez elles. »

« Le monde auto est prêt pour la vente en ligne »

Le directeur du pôle auto et mobilité chez Facebook a constaté, outre les lives largement utilisés, l’émergence positive de l’e-commerce. Citroën et Peugeot Store, ainsi que le distributeur Emil Frey, ont digitalisé de bout en bout le processus de vente d’un véhicule neuf et ont amplement communiqué ce service sur Facebook.

« La vente en ligne est un nouveau réflexe, le monde auto est prêt. Encore faut-il que le public le soit », commente Gilles Maillet.

C’est dans ce sens que ses équipes se sont démenées pendant le confinement pour accompagner les marques et les groupes de distribution dans la mise en place des campagnes dédiées et permettre de toucher le plus grand nombre d’intentionnistes ou encore de mesurer les retours sur investissement des messages diffusés. Elles ont procédé au même suivi pour la pratique du live, technologie peu courante, donc encore mal maîtrisée. Les formations ont été gérées au cas par cas évidemment, car il s’agissait de répondre à des projets très variés.



« On peut raconter beaucoup de choses sur Instagram ou Facebook et donner des informations utiles et précieuses aux consommateurs sur une marque, ses initiatives et ses projets, appuie Gilles Maillet. Le live et le conversationnel perdureront, car c’est la meilleure manière de s’adresser au client de façon authentique et de le rassurer, surtout qu’on ne retrouvera pas nos habitudes physiques tout de suite. Le digital aura encore plus sa place dans la préparation à l’achat d’une voiture. Les marques doivent donc impérativement rester présentes sur les réseaux sociaux, s’adapter aux besoins des clients et réinspirer les consommateurs par leur créativité et leur authenticité pour que l’achat d’une voiture redevienne une priorité. »