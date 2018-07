Le groupe Fiat Chrysler Automobiles nous a rapportés un certain nombre de développements au sein de son réseau en juin 2018. Le groupe Rouyer a ainsi ouvert aux Sables d’Olonne un point de vente pour les marques Fiat, Fiat Professional et Jeep, dépendant de la concession Ital Auto 85. Le groupe italien confirme par ailleurs la cession de Motor Village Nantes au profit du groupe Etoile du Maine, dirigé par Patrick Bornhauser . Baptisée Forza Automobiles, l’affaire distribue les marques Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep et Fiat Professional.Distributeur Fiat et Fiat Professional à Gap (05), Gérard Pedinielli vient d’y ajouter les panneaux Alfa Romeo et Jeep. Le dirigeant distribue également les marques du groupe à Manosque.Le groupe Clim, dirigé par Romain Rippert, a ouvert à Saint Avit (40) un site secondaire de SLAVI 40 Mont de Marsan pour la marque Jeep.La marque américaine cohabite également depuis quelques semaines avec les panneaux Fiat et Fiat Professional au sein du site secondaire d’Aurillac (19), détenu par Pierre Sclafer. Ce site dépend de la concession Auto Sport SAS, située à Malemort-sur-Corrèze.Enfin, Jeep est désormais représentée avec Fiat, Fiat Professional et Alfa Romeo à Viry Chatillon (91) via la société Jean Claude Le Gallou. Celle-ci est détenue depuis début juillet par le groupe Priod.