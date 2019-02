Déborah Barbe a rejoint Volkswagen Group France en février 2015 au poste de responsable presse corporate et lifestyle. Elle avait pour mission de définir la stratégie RP Corporate du constructeur et de développer la visibilité produit et hors produit dans les médias non spécialisés automobile. Depuis le 1er février 2019, elle occupe la fonction de responsable partenariats et expérientiel d’Audi France. Elle reporte à Nathalie Hoffet , qui vient d’être nommée chef de département Marketing.Déborah Barbe a pris en charge la stratégie des partenariats et du sponsoring, la mise en place et l’exploitation des placements produits. Elle est également responsable du programme relationnel myAudi.Elle a débuté sa carrière dans l’univers du cinéma et du divertissement chez Fox Pathé Europa en tant que chargée de relations presse. Dans l’automobile, Déborah Barbe a notamment travaillé pour les marques Škoda, Hertz, Jeep, Alfa Romeo et MotorVillage.