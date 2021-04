L’expert en assurance-crédit Coface a publié son baromètre trimestriel relatif aux défaillances d’entreprises. Il estime que celles-ci devraient augmenter d’un tiers dans le monde d’ici à 2021 par rapport à 2019. En dépit des mesures de soutien déployées, ces défaillances vont croître sensiblement dans les principales économies matures : Etats-Unis (+ 43 %), Royaume-Uni, (+ 37 %), Japon (+ 24 %), France (+ 21 %), Allemagne (+ 12 %). Des économies émergentes risquent d’être davantage touchées : + 44 % au Brésil, + 50 % en Turquie.

En plus des transports, la pandémie fragilise davantage les secteurs déjà vulnérables : automobile, métallurgie, distribution et textile-habillement. A l’inverse, les secteurs pharmaceutiques et, dans une moindre mesure, ceux de l’agroalimentaire et des technologies de l'information et de la communication (TIC) sont parmi les plus résilients. Selon Coface, environ 40 % des 13 secteurs d’activité évalués dans 28 pays (représentant 88 % du PIB mondial) sont déclassés.



Selon le spécialiste de l’assurance-crédit, de nombreuses entreprises de l’automobile pourraient être obligées de vendre leurs actifs et de se restructurer, compte tenu des niveaux d'endettement qui s'envolent. Par ailleurs, « le passage des moteurs à combustion aux moteurs électriques exercera sans aucun doute une pression supplémentaire sur les fournisseurs. Les constructeurs automobiles traditionnels ayant investi suffisamment dans ces technologies avant la crise du Covid-19 risquent de connaître des situations moins difficiles », entrevoit Coface.



Un PIB encore 2 à 5 points inférieur en 2021

Malgré la reprise attendue en 2021 (+ 5,1 %), en cas d’absence de deuxième vague d’épidémie , le PIB resterait de 2 à 5 points inférieur à celui de 2019 aux Etats-Unis, en zone euro, au Japon ou encore au Royaume-Uni.