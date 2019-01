Nommé directeur financier de Fraikin, Denis André a sous sa responsabilité les services financements, costing et pricing, consolidation et controlling du groupe. Il a également sous sa responsabilité directe les directions financières de la France et des filiales.Diplômé d’HEC et titulaire du diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF), il débute sa carrière en 1997 chez PricewaterhouseCoopers en tant qu’auditeur. En 2003, il rejoint General Electric Real Estate (GE) au poste de responsable du contrôle financier Europe, avant d’être nommé en 2005 directeur financier en charge des acquisitions.Après quatre années passées chez Carrefour, de 2008 à 2012, en tant que directeur financier de Carrefour Property, la filiale immobilière du groupe, il rejoint Nocibé au poste de secrétaire général et directeur financier. Depuis 2014, il était directeur financier d’Alliance Automotive Groupe.