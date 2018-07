La direction générale de Denso officialise son entrée dans la plateforme d’open-innovation Plug and Play, rejoignant ainsi des partenaires prestigieux dans le domaine des mobilités (Bosch, Faurecia, ZF, Valeo, Autoliv, Aisin, Yanfeng, Hella, mais aussi, Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan, Suzuki, SAIC, Changan ou encore Toyota Financial Services, etc.).Plug and Play est basée en Californie, à Sunnyvale, et possède aussi d’autres implantations en Amérique du Nord, ainsi qu’en Europe (l’unité française est à Paris avec une spécialisation e-commerce et retail), au Japon et en Asie. Depuis 2006, grâce à ses 220 partenaires officiels et son réseau de 6000 start-ups, la plateforme a mis en place de nombreux programmes et supervisé de nombreuses levées de fonds. Parmi certains de ses coups d’éclats, on peut citer l’accompagnement de PayPal ou DropBox par exemple.« Auparavant, nous menions nos recherches de notre côté, mais ce n’est plus possible aujourd’hui si nous voulons suivre le rythme des changements à l’œuvre dans l’industrie automobile », indique, vice-président sénior de l’ingénierie du groupe Denso en Amérique du Nord, avant d’ajouter : « C’est le prolongement logique de notre participation à Plug and Play Japon et nous allons intensifier, sans surprise, nos développements technologiques dans la connectivité, la conduite autonome, la mobilité partagée et l’électrification ».