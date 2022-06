Michelin, Bosch et Plastic Omnium bien placés

Renault, champion du co-dépôt

Dans le palmarès 2021 des déposants de brevets publié par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), l’industrie automobile reste très bien représentée avec quatre entreprises de premier plan figurant dans le top 10. Certes, Stellantis n’arrive qu’en 2position, derrière le motoriste aéronautique Safran, alors que PSA a occupé la 1place à six reprises au cours des dix dernières années. Le constructeur automobile issu de la fusion entre PSA et FCA ne se fait toutefois coiffer au poteau que pour une différence d’à peine deux brevets, soit 1 035 pour Stellantis contre 1 037 pour Safran.pour la seconde année consécutive,tandis que le groupe Renault reste cinquième avec 482 dépôts de brevets à l’INPI. L’équipementier Faurecia se classe dixième avec 244 brevets déposés.À LIRE. Stellantis lance son « forum citoyen » et claque la porte de l'ACEA En élargissant au top 50, on note la présence de plusieurs autres acteurs de l’industrie automobile dans le classement. Le manufacturier Michelin arrive ainsi en 15position avec 185 demandes de brevets, tandis que les équipementiers Robert Bosch et Plastic Omnium occupent respectivement les 24et 26positions avec 68 et 61 brevets. Nissan (22avec 106 brevets) et Suzuki (43avec 31 brevets) sont quant à eux les seuls constructeurs non européens à avoir effectué autant de demandes de brevets en France en 2021.Signalons également la présence au classement desdu spécialiste de l’hydrogène Air Liquide (11avec 237 brevets) ou encore de l'énergéticien TotalEnergies (20avec 131 brevets).À LIRE. Lithium, cobalt. Des accords stratégiques pour Stellantis et Renault Pour la première fois, l’INPI fournit plus de détails sur les domaines technologiques concernés par les demandes de brevets. Alors que la mécanique arrive en 1position avec 39 % des dépôts de brevets, Stellantis (788 brevets), Valeo (442 brevets) et Renault (386 brevets) figurent dans le top 5 derrière Safran. En matière d’électrotechnique, deuxième domaine le plus important, Valeo (361 brevets) et Stellantis (290 brevets) montent sur le podium derrière le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. À noter également queQuant aux demandes de brevets en co-dépôt avec des établissements de recherche, d’enseignement supérieur et établissements de l’État (RESE), l’INPI dévoile que Renault s’affiche particulièrement en pointe sur ce sujet, puisque celui-ci représente 25,7 % de ses brevets en 2021, soit 124. En comparaison, les co-dépôts ne constituent que 6,5 % des demandes effectuées par Michelin (12 brevets) et 4,1 % de celles opérées par Stellantis (42 brevets).