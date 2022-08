La course à l’innovation est toujours aussi intense d’année en année, comme en témoigne l’édition 2019 du palmarès des déposants de brevets auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Surtout dans le secteur de l’automobile, où, l’année passée, PSA s’est de nouveau emparé de la première place du classement, devant Valeo. Le groupe automobile français a procédé à 1 183 demandes de brevets auprès de l’organisme en France, ce sont 109 de plus qu’en 2018 (+ 10 %).

De son côté, Valeo a généré 1 034 demandes, un résultat qui le fait passer en deuxième position. L’équipementier était premier déposant de brevets depuis 2016. La troisième place revient au groupe Safran, avec 871 dépôts . Les rangs 3 à 5 restent inchangés par rapport à 2018.



Voici le top 10 des déposants de brevets auprès de l'Inpi depuis 2013 :

Dans le top 10 global des plus grands déposants de brevets en France figurent deux autres mastodontes de l’automobile, Renault et Faurecia. Le constructeur se classe cinquième, avec 426 demandes de brevets déposées, contre 453 l’année précédente, quand l’équipementier fait son entrée à la 10e place. Il s’agit d’une des évolutions les pus marquantes, selon l’INPI, car Faurecia est passé de 111 à 221 demandes publiées, soit une hausse de 99,1 %. L’institut note également une progression remarquable pour les entreprises classées de la 21e à 50e place, avec notamment le groupe Nissan Motor, qui a augmenté de près de 71 % ses dépôts (111, passage du 26e au 21e rang).

Palmarès des 50 premiers déposants de brevets publiés à l'Inpi en 2019

Rang 2018 Rang 2019 Nom du déposant Demandes de brevets (2019) 2 1 GROUPE PSA 1 183 1 2 GROUPE VALEO 1 034 3 3 SAFRAN 871 4 4 CEA 659 5 5 GROUPE RENAULT 426 6 6 CENTRE NATIONAL RECHERCHE SCIENTIFIQUE 356 8 7 AIRBUS 351 10 8 THALES 265 9 9 L'ORÉAL 263 20 10 FAURECIA 221 11 11 ORANGE 210 13 12 STMICROELECTRONICS 193 12 13 IFP ENERGIES NOUVELLES 190 14 14 GROUPE ARKEMA 173 15 15 AIR LIQUIDE 162 16 16 SAINT-GOBAIN 154 18 17 GROUPE CONTINENTAL 153 7 18 MICHELIN 152 17 19 ALSTOM 120 28 20 COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 116 26 21 NISSAN MOTOR CO. LIMITED* 111 20 22 GROUPE SEB 105 24 23 SUZUKI MOTOR CORPORATION* 102 19 24 ROBERT BOSCH GMBH* 94 33 25 EDF (GROUPE) 85 22 26 TOTAL 82 31 27 HENKEL AG & CO. KGAA* 73 43 28 GROUPE ATOS 70 27 28 SCHNEIDER ELECTRIC 70 25 30 IDEMIA 63 NC 31 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) 58 34 32 GROUPE SAGEMCOM 48 41 33 GROUPE SOMFY 46 29 34 INSERM 45 31 35 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 41 NC 36 AKTIEBOLAGET SKF* 38 39 36 LANDMARK GRAPHICS CORPORATION* 38 36 38 UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 36 36 39 CNES 35 46 39 GROUPE SOITEC 35 48 39 KOITO MANUFACTURING CO. LTD* 35 46 39 ROQUETTE FRÈRES 35 NC 43 CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL 32 23 44 HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC.* 31 NC 44 SIDEL PARTICIPATIONS* 31 38 46 APTIV 30 NC 46 NTN-SNR ROULEMENTS 30 34 48 SORBONNE UNIVERSITÉ 29 42 49 NAVAL GROUP 28 NC 50 APTAR 27 48 50 TRÈVES PSI 27

La mécanique toujours en tête

Selon l’INPI, « la mécanique est, comme en 2018, le domaine technologique le plus représenté au palmarès 2019 : 40,3 % des demandes de brevets, avec 5 984 unités (contre 39,4 % et 5 906 unités en 2018). La concentration des acteurs dans ce domaine est importante : les brevets des 10 premiers déposants sont à l’origine de 46,5 % de l’ensemble des demandes ; les 50 principaux déposants représentent 61,6 % d’entre elles ! »« Le domaine de l’électronique-électricité est le 2e domaine technologique dans lequel les déposants à l’INPI ont déposé le plus de demandes de brevets publiées en 2019 (21 % du total, soit 3 115 demandes de brevets, contre 21,4 %, soit 3 203 demandes en 2018) », ajoute l'INPI.