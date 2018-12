Mieux qu’en France

Depuis 2013, la Confédération du commerce et de la réparation automobiles et des secteurs connexes Traxio prend le pouls de la distribution automobile belge. Elle a passé au cribleet concentré son analyse sur 5 indicateurs :Au regard de cette dernière étude, Traxio n’hésite pas à parler de « rentabilités préoccupantes ».« Alors que la situation économique est globalement favorable (PIB en hausse, chiffre d’affaires vente et après-vente en croissance, taux d’intérêts sur les crédits en baisse), les marges brutes et nettes moyennes montrent un resserrement inquiétant qui les amènent à un niveau inférieur à celui de 2015 ». Cette dégradation résulte entre autres d’une croissance sensible des ventes aux sociétés (+6 %), qui contribuent, certes, à la croissance des ventes de véhicules mais pèsent cependant sur la rentabilité des distributeurs.« Les investissements à consentir pour satisfaire aux exigences imposées par les constructeurs rognent, eux aussi, les marges, augmentent le taux d’endettement et réduisent le taux de liquidités », poursuit la fédération, qui pointe du doigt également laqui oblige les employeurs à tirer les salaires vers le haut pour conserver leur personnel. A noter, enfin, que le business VO demeure encore peu développé au sein des points de vente belge.Il ressort de cette étude que le commerce automobile est en retrait par rapport à d’autres secteurs, comme l’électroménager, la vente de meubles et d’équipements de foyers ou la quincaillerie. Enfin, Traxio informe quedans le commerce automobile :