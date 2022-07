"Les voitures, des contrefaçons des marques Ferrari et Lamborghini, étaient assemblées sur commande et leur vente diffusée sur les réseaux sociaux ", a déclaré la police civile d'Itajaí, dans l'État de Santa Catarina. Chaque véhicule a été vendu entre 180 000 et 250 000 réais, soit entre 43 000 et 59 000 euros, alors que le prix des modèles originaux fluctue plutôt entre 1,5 et 3 millions de réais, soit 355 000 et 709 000 euros, a détaillé la police.



Les propriétaires de l'usine clandestine, un père et son fils, seront poursuivis pour crimes contre la "propriété industrielle". Ils sont soupçonnés d'être les "principaux contrefacteurs des marques au Brésil".



Au cours de son opération, la police a saisi huit contrefaçons de voitures "semi-montées" des deux marques ainsi que des châssis, moules, outils et fibres utilisés pour la "fabrication clandestine de voitures de luxe". Les enquêteurs n'ont pas précisé quels modèles de voitures étaient contrefaits. L'enquête aurait été ouverte après que des plaintes de représentants des deux marques italiennes aient été enregistrées.