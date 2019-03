Agée de 43 ans,devient directrice de la communication du groupe Euromaster. Membre du comité exécutif, elle rapportera à, directeur général du groupe. Nathalie Poujol possède une solide expérience dans la communication B2B et B2C, acquise en France et dans des environnements internationaux. Elle débute sa carrière en 1999 comme consultante pour l’agence de communication et de relations publiques I&E Consultants, où elle compte parmi ses clients IBM, France Telecom (Orange) et PagesJaunes (Solocal). En 2011, elle rejoint le Groupe Europcar en tant que responsable de la communication externe, avant de devenir directrice de la communication du groupe en 2013. A ce poste, elle a notamment accompagné la transformation d' Europcar sur le marché des nouvelles mobilités.De son côté,, 46 ans, est nommé Chief Transformation Officer (CTO) du groupe. Membre du comité exécutif, il rendra également compte à Thierry Miremont. Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, son parcours professionnel combine conseil stratégique, au sein de Mars &Co et Corporate Values Associates, et postes de direction dans des groupes internationaux. Il a ainsi été le directeur de la performance industrielle de Danone et était précédemment Chief Operating Officer du groupe Ballande (2013-2018), présent dans la distribution et l’industrie en Europe et dans le Pacifique.« Je suis très heureux d’accueillir Nathalie et Benoît au sein d'Euromaster. Leurs parcours et expériences respectives dans des environnements internationaux complexes seront des atouts majeurs pour la transformation de notre groupe », se réjouit Thierry Miremont.Filiale du groupe Michelin, Euromaster réunit quelque 10000 collaborateurs, et fait valoir le plus important réseau intégré et franchisé d'Europe, avec plus de 2300 centres d’entretien de véhicules légers et industriels, répartis dans 17 pays.