L’Anfa affirme vouloir susciter des vocations et c’est avec le Pôle Emploi qu’elle souhaite mener à bien son projet. Pour l’organisme de formation, le métier de conseiller client en après-vente automobile reste encore peu connu alors que des évolutions sont en marche. De plus, il y a actuellement sur le site de Pôle Emploi plus de 200 postes à pourvoir en France dans les entreprises du secteur comme les concessions, filiales, etc.

Le conseiller client après-vente selon l'Anfa

« Le poste de conseiller client après-vente se situe à la croisée du commercial, de l’administratif et de la technique. Il fait le lien entre l’atelier de maintenance et le client. Il

accueille et conseille les clients du service après-vente, et gère toutes les activités visant le déclenchement des processus de remise en état du véhicule, la restitution des véhicules aux clients, la commercialisation de produits et de services », souligne Claire Calmes, responsable projets du Service ingénierie des certifications de l’Anfa. Et d’ajouter : « L’objectif de ce métier est de faciliter le parcours d’un client, d’organiser la maintenance de son véhicule et de lui remettre tous les justificatifs administratifs dont il peut avoir besoin. Ces dernières années, le métier s’est digitalisé pour favoriser l’échange avec le client : prise de rendez-vous en ligne, gestion des contrats d’entretien, l’utilisation d’une tablette pour effectuer un premier diagnostic, faciliter le montage du dossier et planifier les contrôles et réparations qui permettent de pouvoir proposer une tarification en direct ».

Formation et certification

L’Anfa et Pôle Emploi se sont donc associés pour lancer une campagne de sensibilisation et d’information, s’adressant aussi bien aux jeunes en recherche d’orientation qu’aux demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle, et ce dans le but de promouvoir ces compétences et les formations associées. Des fiches de présentation métier et quatre vidéos ont été créées à l’occasion. Pour accompagner la prise de poste, et notamment l’acquisition des compétences techniques requises, une certification dédiée a été conçue. Celle-ci délivre un titre à finalité professionnelle de réceptionnaire après-vente option véhicules légers. Elle est accessible à partir d’un niveau Bac pro ou titulaire d’un BTS dans le domaine de la maintenance, ou à dominante commerciale, ou d’un diplôme équivalent, et se prépare en contrat d’apprentissage, de professionnalisation, en formation continue (Pro-A, CPF), avec une validation d’acquis d’expérience (VAE) ou encore via les dispositifs existants pour les demandeurs d’emploi. Des établissements dans huit régions françaises accueillent ces formations : Centre, Normandie, Hauts de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne / Franche-Comté, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie.



L’Anfa rappelle qu’en 2020, la branche a formé 146 candidats en contrat en alternance, avec un taux de réussite de 95 % à l’examen et un taux d’insertion de 84 %.



