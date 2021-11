Expertes des matériaux high-tech, des applications de comparateurs, des ventes ou encore des assistances à la conduite... Toutes ces entreprises mettent aujourd'hui leurs services à la disposition des équipementiers, concessionnaires, garagistes, distributeurs, loueurs, MRA, centres autos, etc, pour moderniser le secteur.

La mobilité étant en pleine effervescence, ces start-up se retrouvent désormais au cœur des enjeux sociétaux. Elles l’ont d'ailleurs prouvé avec leurs action lors de la crise du Covid-19.



Cocolis par exemple. Spécialiste du cotransportage (deux roues et pièces automobiles), la société a permis de livrer des biens de première nécessité et a fait don de matériels de protection pour les soignants. Smilee, aussi. Actrice de la digitalisation du passage en station-service pour se faire servir en restant à bord, l'entreprise a rendu son service totalement gratuit. Dans le cadre du déconfinement, Gaston a enfin proposé des livraisons de carburants directement dans les réservoirs des véhicules et Convoicar a proposé ses services de jockeys.



Elles font partie du 19ème corps de métiers rattaché au CNPA, voici quelques unes de ces start-up





Carmoove propose pour sa part une solution digitale qui connecte et diagnostique des véhicules pour permettre une gestion quotidienne automatisée en mettant en relation les automobilistes avec les professionnels adaptés. Efisens instaure un service de consigne permettant aux clients de MRA ou loueurs de déposer ou récupérer leurs clés 24/7. Eiver est spécialisé dans l’assistance à la conduite en permettant la promotion de services automobiles durables. Fidcar propose des solutions permettant d’améliorer l’e-réputation et les performances marketing et commerciales des acteurs de la mobilité. Kirkk offre un service permettant la digitalisation de l’ensemble du cycle de location des loueurs. Enfin, dans le cadre de l’apprentissage de la conduite, Mounki met en place un livret d’apprentissage et une fiche de suivie pédagogiques numériques, solutions particulièrement utiles dans le cadre du Covid-19.



