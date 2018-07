"A ce jour, les ressources d'Autopilot se sont focalisées, et à juste titre, entièrement sur la sécurité. Avec la version 9, nous allons commencer à activer des fonctionnalités de conduite autonome", écrit Elon Musk.

Quid des problèmes réglementaires?

Les derniers accidents de Tesla n'ont pas tempéré la fougue d'Elon Musk, patron fondateur du constructeur. Au contraire.Seront alors progressivement disponibles, via des mises à jour à distance, les fonctionnalités de l'option appelée "capacité de conduite entièrement autonome" (full self-driving).Le patron de Tesla répondait à un internaute qui se plaignait des problèmes rencontrés par Autopilot, présenté comme un logiciel d'assistance à la conduite semi-autonome requérant que le conducteur d'une Tesla garde les mains sur le volant et reste maître de la voiture à tout moment.Si les propos d’Elon Musk se confirment, on assisterait à l'arrivée beaucoup plus tôt que prévu sur les routes américaines de voitures pouvant se conduire seules.General Motors (GM) a de son côté promis de commercialiser les premières voitures autonomes à partir de 2019, après avoir déposé en janvier une requête auprès du ministère américain des Transports (DoT) pour tester une voiture sans volant ni pédales ni contrôle manuel.A ce jour, Autopilot permet aux voitures Tesla d'effectuer certaines manoeuvres toutes seules, comme se garer, freiner ou accélérer. Passer à une conduite totalement autonome supposera que soient préalablement réglés les problèmes juridiques et réglementaires liés à ce type de véhicules.