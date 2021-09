ALD Automotive se pose en « partenaire privilégié de Tesla ». En France, comme dans quinze autres pays européens (Autriche, Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Finlande, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni), les clients de grandes et de petites entreprises qui souhaitent louer un Model Y, Model S et Model X en longue durée devront désormais passer par le loueur ALD, filiale de la Société Générale. Cette offre de location pour les voitures 100 % électriques Tesla est proposée avec les services de gestion des pneus, d'assistance dépannage, d'assurance et d'immatriculation du véhicule.

Tesla assure la maintenance des véhicules loués par ALD

La maintenance est assurée par le constructeur automobile américain dans ses agences, dans toute l’Europe. « Tous les modèles bénéficient de services. Les véhicules sont disponibles avec des durées et des kilométrages flexibles et peuvent être personnalisés directement sur le site internet de Tesla. La location est gérée par ALD Automotive pour la durée du contrat », précise-t-on dans un communiqué. La clientèle de particuliers n’est pas en reste puisqu'il leur est possible d’avoir accès aux formules pour toute la gamme dans cinq pays, dont la France.



« Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle offre de location longue durée accessible et flexible pour l’ensemble des véhicules électriques Tesla à tous les clients en Europe. Cela contribue à notre stratégie de croissance durable en tant qu'acteur clé de la transition énergétique et soutient pleinement notre engagement à fournir des solutions de mobilité innovantes », souligne John Saffrett, directeur général délégué d'ALD. Rappelons qu'en arvil 2021, la marque chinoise Lynk & Co avait également choisi ALD pour gérer ses contrats de mobilité par abonnenment.