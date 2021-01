La Chine est le premier marché automobile mondial, mais le secteur a été particulièrement sinistré par l'épidémie de coronavirus. En mars 2020, les ventes de voitures avaient ainsi reculé de 41,8% sur un an après un plongeon de près de 80% le mois précédent. Depuis, le commerce automobile retrouve des couleurs à mesure que l'épidémie s'estompe et que certains Chinois cherchent une alternative aux transports publics, soit avec une remontée notable à -5,5% au mois d'avril.

Selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA), quelque 1,6 million de voitures particulières ont été vendues le mois dernier contre 1,45 million en avril. De son côté, l'agence financière Bloomberg a indiqué qu'il s'agit de la première augmentation depuis juin 2019. Cette hausse a notamment été portée par les voitures haut de gamme, avec une augmentation estimée à +28% contre mai 2019.

Prolonger l'exemption de taxes à l'achat de véhicules électriques

L'automobile est un secteur crucial pour l'économie du géant asiatique et l'un des premiers à avoir bénéficié de mesures de soutien de l'Etat. Pékin a décidé fin mars de prolonger de deux ans l'exemption de taxes à l'achat de véhicules électriques. Mais en mai, seuls 70 200 véhicules dits "propres" ont été vendus, soit un repli de 25,8% sur un an. Environ 56 000 véhicules purement électriques ont trouvé acheteur sur ce cinquième mois de l'année.



Plusieurs municipalités ont par ailleurs levé des restrictions qui plafonnaient le nombre de nouveaux véhicules mis en circulation pour limiter les embouteillages et la pollution. L'effet de ces mesures reste à confirmer sur un marché, déjà fragilisé avant l'épidémie.

La Chine est devenue ces dernières années le plus grand marché automobile du monde. Mais, pour la première fois depuis les années 1990, les ventes d'automobiles sont en repli depuis 2018, sur fond de ralentissement économique généralisé et de tensions commerciales avec les États-Unis.