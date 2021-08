Dans le monde, Mercedes-Benz, nouvelle division automobile du groupe Daimler reprenant le nom de sa marque phare depuis le 4 février 2021 (séparation avec le camion), a livré au total 590 999 voitures neuves particulières au premier trimestre 2021. Ce qui traduit, par conséquent, une croissance de 22,3 % par rapport aux trois premiers mois de 2020, alors peu encore perturbés par la crise sanitaire. En détail, ce sont 581 270 immatriculations pour la marque à l’étoile (+ 22 %) et 9 729 unités pour la marque sœur, Smart (+ 66 %), qui ont été comptabilisées. Aux VP ajoutons les ventes d'utilitaires légers, soit 76 328 livraisons ; un résultat en hausse de 18 % sur les trois premiers mois.

Des véhicules électriques porteurs pour Mercedes-Benz

Les régions porteuses ont été la Chine, avec 222 520 véhicules vendus et une hausse record de 60 %, et les États-Unis, avec 78 256 transactions enregistrées et un bond de 15,5 %. L’Europe, quant à elle, n’a évolué que de 1,8 % à 192 302 unités. Mais ce sont les ventes de voitures électrifiées qui ont aussi porté la croissance. « En Europe, une voiture sur quatre vendue par Mercedes-Benz et Smart était une EV. À l'échelle mondiale, les hybrides rechargeables et les voitures tout électriques représentaient environ 10 % des ventes totales, avec près de 59 000 unités et plus de 16 000 véhicules entièrement électriques vendus », précise-t-on dans une note de Daimler. Soulignons que le groupe va maintenir le rythme d’électrification de sa gamme afin de proposer une trentaine de variantes hybrides rechargeables d’ici à la fin de 2021.



Et le groupe automobile allemand d'ajouter : « La pénurie mondiale actuelle d'approvisionnement en certains composants semi-conducteurs a affecté les livraisons au premier trimestre et continuera de pénaliser les ventes au deuxième trimestre. L'entreprise suit de près la situation et est en contact permanent avec les fournisseurs. »

Ventes monde Mercedes-Benz Cars & Vans