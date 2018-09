Une page se tourne chez Citroën puisque selon nos informations,a annoncé à ses équipes qu’il quittait la direction du style de la marque. Après 17 ans passés au sein du groupe dont 6 à la direction du style de Citroën, Alexandre Malval incarne le renouveau de la marque et la riche épopée de. De ce point de vue, on lui associe volontiersouDiplômé du prestigieux Royal College of Art de Londres, Alexandre Malval a débuté sa carrière chez Renault (de 1993 à 1996), puis chez Volkswagen au Design Center Europe à Barcelone (de 1996 à 2001), avant de rejoindre Citroën en 2001, en tant que designer. A l’exception de trois années passées chez Peugeot (2009-2012), il a essentiellement travaillé pour le style de Citroën, ce qui inclut quelques programmes DS avant que la marque ne soit indépendante.Alexandre Malval va prendre la direction de l’Advanced Design Center de Mercedes-Benz, situé à Sophia Antipolis, à proximité de Nice, et inauguré début 2018. Son successeur chez Citroën n’est pas encore connu.