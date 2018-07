En première ligne pour la vente d'Opel à PSA

Dhivya Suryadevara, 39 ans, assurera les fonctions de directrice financière de General Motors à compter du 1er septembre. Sa nomination installe deux femmes dans le trio de dirigeants aux commandes du géant de Detroit, Dan Ammann, président de GM, restant le numéro 2 du constructeur.Les responsabilités traditionnelles d'un directeur financier consistent à défendre les performances passées, courantes et à venir de l'entreprise devant la communauté financière et les médias spécialisés.Il lui revient également de rassurer les investisseurs sur leurs investissements dans l'entreprise, de convaincre et de séduire de nouveaux et potentiels actionnaires.Dhivya Suryadevara remplace Chuck Stevens, 58 ans, qui a passé 40 ans au sein de GM où il a entamé sa carrière avec la marque Buick en 1978.Diplômée de Harvard et de l'université de Madras basée à Chennai, au sud de l'Inde, Dhivya Suryadevara a rejoint GM en 2005.Elle y a gravi les échelons et a notamment été responsable, entre 2013 et 2017, de la gestion du fonds de pension de GM qui dispose de 85 milliards de dollars d'actifs.Elle était depuis 2017 en charge des relations avec les investisseurs et de la gestion des projets spéciaux.A ce poste, elle était en première ligne dans la cession de la marque européenne Opel à PSA, aux avant-postes pour les investissements de GM dans Lyft, le service de réservation de voitures sans chauffeur concurrent d'Uber, et dans l'acquisition de Cruise, la filiale de GM dans la voiture autonome.