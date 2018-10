Autodis Group annonce deux nouvelles nominations au sein du groupe. La première concerne sa filiale de pièces de freinage, châssis, moteurs et alternateurs/démarreurs, ACR Group, qui nomme Didier Delangle au poste de directeur commercial.

Selon Patrice Astor, directeur général d’ACR Group, « il dispose d’une expérience riche dans le pilotage de stratégies commerciales et connait parfaitement le secteur et notre groupe. Ce sont autant d’atouts qui vont permettre à ACR Group de dynamiser ses activités commerciales ».

Ce dirigeant a 50 ans et est diplômé de l’école de management de Normandie. Son expertise de la pièce de rechange et du développement des réseaux vient en partie de son expérience au sein de Volkswagen et Fiat. Il a été notamment en charge du service Europe pièces de rechange et accessoires chez Mitsubishi Motors. C’est en 2016 qu’il a rejoint Autodis Group en tant que directeur du développement et de l’efficacité commerciale des enseignes de distribution VL d’Autodistribution.



La seconde nomination concerne la marque de distribution de pièce détachée Autodistribution qui qualifie, à la suite du départ de Didier Delangle, Maurice Caillard de directeur du développement des ventes B2B.

« Ses capacités managériales vont nous permettre de poursuivre le travail d’accompagnement des chefs de vente dans l’animation, le pilotage et la professionnalisation de leurs équipes commerciales, en lien avec les directeurs généraux d’enseigne. Sa grande expérience va par ailleurs nous donner les moyens de développer notre stratégie commerciale sur l’ensemble des segments de clientèles et de produits », souligne Frédéric Gaillard, directeur général des activités de distribution VL chez Autodistribution.

Maurice Caillard a 51 ans et est diplômé de l’ISEG et d’un master de leadership et management Carnegie Tepper School of Business (États-Unis). Après une première expérience dans le groupe Trèves (équipementier automobile français) et ArvinMaritor, il intègre Bosch comme directeur commercial de la rechange automobile pour ensuite devenir directeur général au sein de la division Security System.