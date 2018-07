Le groupe Jeannin est en passe de se renforcer en Seine-et-Marne si l’on en croit l’Autorité de la concurrence.« L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société A.M.S.I., société holding détenue majoritairement par monsieur Yves Jeannon, de la totalité des titres composant le capital social de la société Société Melunaise de Diffusion Automobiles (SMDA), société exploitant la concession Skoda, Mazda et Suzuki de Vert-Saint-Denis (77) », est-il ainsi énoncé.Détenue par Jean-Pierre Damace, cette concession avait représenté en 2015 un chiffre d’affaires de près de 18 millions d’euros.Le groupe Jeannin, dont le siège est implanté à Auxerre (89), est présent depuis 2016 à Vert-Saint-Denis où il représente la marque Nissan, via l’entité Jeannin Advanced Car 77. En Seine-et-Marne, il distribue également Nissan à Samoreau, Volkswagen à Meaux et à Coulommiers ainsi qu’Audi à Mareuil-lès-Meaux. Avec cette opération, il rajouterait deux marques à son portefeuille : Mazda et Suzuki.En 2017, l’opérateur a commercialisé