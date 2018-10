« La fin du Diesel, sérieusement, c’est possible quand ? » : tel est le titre d'un livre blanc en cours de rédaction au sein du Groupe Argus, et dont la présentation est prévue au printemps 2019, avec le soutien de la Mairie de Paris.Son objectif est de faire l’inventaire des différents scenarii de disparition du parc Diesel en France, ses conséquence et les moyens pour y parvenir. A l'occasion du Paris Motor Show, Jean-Pierre Gauthier, directeur général du Groupe Argus, et Thibaut Frank, Editorialiste, reviennent sur les enjeux de cette transition.Un document à retrouver ici