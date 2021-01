Selon la justice allemande, les magistrats ont mis en évidence des "manquements au devoir de surveillance", seule base juridique possible pour poursuivre pénalement une entreprise en Allemagne. Le parquet reproche à l'équipementier automobile ZF d'avoir livré à des “constructeurs allemands et étrangers” des pièces de moteur “dont le logiciel comprenait parfois une fonctionnalité illicite”, qui a conduit “chez un constructeur” à ce que “des véhicules émettent plus d'oxydes d'azote qu'autorisé”.

ZF renonce à faire appel

Les magistrats ont ajouté que “la possibilité d'une utilisation frauduleuse des logiciels a été insuffisamment examinée” : “Déterminer si des employés de ZF ont participé de manière illégale aux actions des constructeurs reste sujet d'une enquête”, explique le parquet, qui précise que les responsables de ZF “coopèrent de manière constructive” avec les enquêteurs. L'entreprise aurait renoncé à faire appel.



L'amende s'inscrit dans le scandale des moteurs diesels, le dieselgate, qui a éclaté en septembre 2015, quand Volkswagen a reconnu avoir truqué 11 millions de véhicules avec un logiciel capable de les faire apparaître moins polluants lors de tests en laboratoire que sur les routes. Ces manipulations ont éclaboussé la quasi-totalité de l'industrie automobile allemande, qui peine toujours à sortir de cette crise historique.

Les amendes du dieselgate

L'équipementier Bosch s'est vu infliger en mai 2019 une amende de 90 M€. Plusieurs marques du groupe Volkswagen ont accepté de payer au total 2,3 Mds€ d'amende en Allemagne sur la même base juridique. Volkswagen va débourser au moins 750 M€ pour indemniser 235 000 clients et proposer des accords à l'amiable à près de 60 000 autres, après que la plus haute juridiction civile du pays a ordonné fin mai le remboursement partiel d'acheteurs d'une voiture truquée. Le dieselgate a déjà coûté au premier constructeur mondial plus de 30 Mds€.



ZF Friedrichshafen, une société non cotée détenue à près de 95 % par une fondation elle-même propriétaire des deux entreprises héritières du fabricant du fameux Zeppelin, est en passe de devenir troisième équipementier automobile mondial, derrière Bosch et Continental, avec le rachat de l'américano-belge Wabco.