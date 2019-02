Depuis plusieurs mois, le groupe D’Ieteren , qui importe les marques du groupe Volkswagen en Belgique, fait davantage parler de lui dans l’univers de la mobilité, via sa filiale Lab Box, que dans celui de la distribution automobile. L’opérateur, qui a lancé à Anvers en 2018 son service d’autopartage Poppy, va reprendre les activités de Zipcar à Bruxelles. D’Ieteren a conclu un accord avec Avis Budget, propriétaire de Zipcar, pour le rachat de sa marque de voitures partagées en free floating, déployée à Bruxelles.La société, qui devait cesser ses activités le 28 février 2019, va donc poursuivre sa route dans la capitale belge. Les 250 voitures de Zipcar continueront d’être opérées sous la marque américaine pendant quelques mois. Cet été, elles laisseront place aux voitures rouges de Poppy, permettant ainsi au groupe D'Ieteren d'être présent avec son service dans deux villes.A Anvers, le groupe s’appuie sur une flotte de véhicules électriques et au gaz naturel tandis que Zipcar propose la location de véhicules thermiques à Bruxelles. Poppy devrait proposer une flotte de voitures dotées de motorisations alternatives dans les prochains mois dans la capitale belge.La plateforme de mobilité partagée Poppy revendique déjà 20 000 utilisateurs qui ont roulé plus de 2 millions de kilomètres à Anvers. La société opère actuellement une flotte de 350 voitures partagées éco-responsables et de 25 scooters électriques. Elle ajoutera en 2019 à sa flotte quelque centaines de scooters et de trottinettes partagés sur Bruxelles et Anvers, auxquels les clients actuels de Zipcar auront également accès.-A l’occasion du prochain Club Argu s consacré à la distribution automobile de demain, qui se tiendra le 28 mars 2019 à Paris, les équipes de Lab Box interviendront pour évoquer le développement de Poppy en Belgique (pour vous inscrire, cliquez sur ce lien