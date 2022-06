Le groupe D’Ieteren prévoit de restructurer son activité distribution et de retail automobile en filialisant son entité D’Ieteren Auto. Intégrée à l’heure actuelle au sein de l’entité D’Ieteren SA, celle-ci se positionnerait au même niveau que Belron, Moleskine et D’Ieteren Immo au sein du groupe belge. D’Ieteren SA détiendrait 100% de D’Ieteren Auto.« Ce projet de nouvelle organisation confirme la volonté du groupe D’Ieteren d’accompagner D’Ieteren Auto sur le chemin de la croissance et du développement en poursuivant avec elle une stratégie à long terme », annonce le groupe.« Nous sommes dans une logique de grandir et non pas de déconstruire. Notre ambition est de renforcer notre présence sur le marché », affirme Jean-Marc Ponteville, responsable des relations publiques.D’Ieteren Auto entend ensuite filialiser ses sites D’Ieteren Car Centers, localisés en région bruxelloise, ainsi ses concessions Porsche, situées à Bruxelles et à Anvers. « Les nouvelles filiales seraient alors détenues à 100% par la filiale D’Ieteren Auto nouvellement créée », précise le groupe.« D’Ieteren Auto disposerait ainsi d’une organisation plus souple et plus proche de sa clientèle dans un marché où la digitalisation et les nouvelles solutions de mobilité rendent stratégique le contact direct avec les différents types de clients. Ces filialisations devraient par ailleurs permettre à chaque métier de se concentrer sur son activité propre et ainsi optimaliser son trajet de développement », précise le groupe.« Nous visons à devenir un point d’entrée incontournable pour les clients à la recherche de services automobiles et de nouvelle mobilité. Pour réaliser cette ambition, il est essentiel que nous puissions compter sur une organisation plus agile et plus réactive aux changements du marché », commente Denis Gorteman, CEO D’Ieteren Auto.Ces filialisations, qui prendraient effet au 1er janvier 2021, font actuellement l’objet d’une procédure d’information et de consultation avec les partenaires sociaux, conformément aux dispositions légales.